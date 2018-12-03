Сбежавший жених-миллиардер и проблемы с психикой: что мешает поп-диве Мэрайе Кери стать счастливой, несмотря на талант и славу

Мэрайя Кери никогда не жаловалась на недостаток поклонников — она вообще ни на что не жалуется! Однако к своим 48 годам демонстрирует нестабильность по всем фронтам — от личной жизни до душевного состояния. Woman.ru попытался выяснить, почему талантливой поп-миллионерше с уникальным голосом не удается стать счастливой.

Мэрайя Кери обладает массой достоинств, но личную жизнь никак не может устроить

«Ожидание» и «реальность» очень часто не совпадают, и в этом мы не раз убеждались, рассматривая фото неудачных покупок в Сети либо кадры с неумелой ретушью (привет, Ким Кардашьян!). И ладно бы дело было только в картинках, но некоторые люди идут еще дальше и сами отчаянно создают иллюзию идеальной жизни, пытаясь убедить окружающих в том, что все у них в шоколаде. А на деле, если это и шоколад, то о-о-очень горький. Неукротимой тягой к преувеличениям грешат многие селебы, но и в этом специфическом жанре есть свои чемпионы. Наша героиня — одна из них.



У одной из самых коммерческих успешных певиц современности Мэрайи Кери, кажется, есть все составляющие счастья: любимый мужчина и огромное количество воздыхателей, сын и дочь, внушительный счет в банке, благодаря которому можно осуществить любой каприз. В общем, обычным людям остается только завидовать поп-диве, которая стремится жить не хуже английской королевы. Однако за красивым фасадом, как это часто бывает, скрывается много тайн. Что же пытается спрятать от публики знаменитость? Попробовал разобраться Woman.ru.

Обреченная стать звездой

Мэрайю Кери часто называют дивой — мол, она считает себя лучше других и совсем не умеет проигрывать. На заре своей карьеры артистка скромно отмахивалась от громкого прозвища, однако сегодня признает, что порой бывает высокомерна. «Ну какая же я дива? Бывают, конечно, разные моменты, и окружающие не знают, как себя вести в таких ситуациях. Думаю, им сложно найти правильный подход. Моя мама — дива в классическом понимании, ведь она оперная певица. Когда кто-то меня так называет, я лишь пожимаю плечами: ''Дорогуша, ты еще не видела настоящую диву, ведь тебе не пришлось расти с моей матерью''», — говорила знаменитость в интервью журналу Paper в 2017 году. Не лукавила.



Мэрайя действительно выросла в семье оперной певицы Патрисии Хики и аэронавигационного инженера Альфреда Кери. В начале 1970-х Патрисия поняла, что растит себе смену. Младшая дочь училась у лучшей из лучших и в три года запела — не просто детские песенки, а сложные фрагменты из «Риголетто», выдающейся оперы Джузеппе Верди.

Талант не пропал даром: поначалу маленькая Мэрайя занималась с мамой, а затем подключились педагоги по вокалу.

В школьные годы Кери начала сочинять тексты для своих будущих песен. В старших классах она сбегала с занятий, чтобы поработать над демоальбомом. Девушка мечтала покорить сцену, поэтому о выборе колледжа даже не задумывалась. Учебу она предпочла курсам визажа и работе официанткой, ведь благодаря не слишком плотному графику оставалось время и на творчество. В конце 1980-х Мэрайя познакомилась с певицей Брендой Старр, которую в молодые годы запросто можно было принять за старшую сестру нашей героини. Поп-звезда, уже имевшая какой-никакой вес в обществе, предложила голосистой официантке пойти к ней на бэк-вокал.

На заре своей карьеры Мэрайя Кери подпевала на бэк-вокале

Вскоре артистки подружились, и Бренда решила помочь Мэрайе с сольной карьерой. Старр по сути стала для Кери «феей-крестной»: в 1988-м певица привела талантливую и, что немаловажно, симпатичную приятельницу на модную вечеринку, на которой собрались влиятельные продюсеры Нью-Йорка. Каким-то чудом девушки передали демозаписи Мэрайи главе звукозаписывающей компании Columbia Records Томми Моттоле. Голос в пять октав произвел на того впечатление, и уже через две недели он подписал с Кери контракт, пообещав сделать ее суперзвездой. Свое слово он сдержал.

В золотой клетке

В 1991-м девушка выпустила дебютный альбом с лаконичным названием Mariah Carey. Пластинка стала суперхитом и принесла Кери сразу две премии «Грэмми». Дела шли в гору, и за два года она записала два альбома. Наладилась и личная жизнь. Томми, который был старше Мэрайи на 20 с лишним лет, бросил из-за нее свою жену Лизу Кларк. Летом 1993-го Моттола как честный человек взял в жены свою подопечную — ради молодой и цветущей возлюбленной устроил красивую свадьбу, не переставая фонтанировать сюрпризами и подарками и после торжества. Артистке можно было только завидовать.

В 1993 году молодая артистка стала женой влиятельного музыкального продюсера

Спустя четыре года брак распался. Причины не разглашались, но журналисты западных СМИ провели свое расследование и правду таки узнали. Оказалось, что Кери по факту была узницей в роскошном особняке мужа. Корреспондент Vanity Fair выяснил, что Томми приставил к Мэрайе охрану, причем сопровождали ее даже в уборную. А еще певице каждый раз нужно было просить у супруга разрешение на то, чтобы просто выехать из дома в город.

Доходило до того, что Моттола диктовал жене, когда нужно вставать, садиться и хлопать во время совместных выходов в свет.

После развода Томми Моттола долго перекрывал кислород бывшей: всеми силами пытался загубить ее уже успешную карьеру и рассорил с многими коллегами. Поговаривают, что именно из-за козней экс-супруга Мэрайя Кери и рассорилась с Дженнифер Лопес, которую, по собственным словам, знать не знает. Но мы как-то не уверены: у Мэрайи были все шансы «узнать» коллегу и навести мосты дружбы, однако она так и не попыталась.



Лишь годы спустя Томми признал, что был неправ. «Мне очень жаль, что я причинил ей столько боли и дискомфорта. Все мои намерения были исключительно благими», — писал влиятельный музыкальный продюсер в своей автобиографии «Хитмейкер: последний музыкальный магнат».

Любовь до безумия

Вскоре после расставания с мужем артистка закрутила роман с красавцем из Латинской Америки Луисом Мигелем. Фанаты были уверены, что у селебов все серьезно. Однако в 2001 году пути Луиса и Мэрайи разошлись. Разрыв с любимым человеком не лучшим образом сказался на психическом состоянии певицы: она начала, мягко говоря, странно себя вести.

Мэрайя Кери очень тяжело переживала разрыв со своим возлюбленным Луисом Мигелем

Первый тревожный звоночек прозвучал, когда Кери без приглашения заявилась на программу Total Request Live, которая транслируется в прямом эфире. Ведущий шоу Карсон Дэйли не знал, как себя вести, когда в студии с полной тележкой мороженого появилась известная певица.

Когда же артистка начала снимать с себя в футболку, оставшись в одних лишь мини-шортах и обтягивающей майке, Карсон зявил: «Мэрайя Кери сошла с ума!».

Буквально через пару дней после этого поп-звезда попала в больницу. Американский журнал People сообщал, что девушка была госпитализирована из-за хронической усталости. Однако инсайдеры деликатно намекнули, что любимице миллионов требовалась психологическая помощь.



«Она крушит все вокруг. Мне кажется, она хочет убить себя», — говорила мать знаменитости диспетчерам службы спасения. Представители Мэрайи, конечно, пытались замять скандал и сообщили, что родительница сильно испугалась и, сама того не желая, сгустила краски. Однако сплетники всеми силами пытались добиться правды: через некоторое время удалось узнать, что Кери серьезно подкосило расставание с Мигелем, и она даже не хотела жить.

Женское счастье

Луис Мигель сильно ранил знаменитость, и она надолго оставила попытки устроить личную жизнь. Мужчины у такой эффектной женщины, разумеется, были. Однако ей пришлось учится заново доверять им. На протяжении нескольких лет знаменитость встречалась с продюсером Марком Садеком, но отношения с ним предпочитала не афишировать.



По-настоящему влюбиться артистка смогла лишь в начале 2008 года. Она начала встречаться с комиком Ником Кэнноном, с которым познакомилась во время съемок клипа Bye Bye. Буквально через пару недель после старта отношений Мэрайя получила предложение руки и сердца от бойфренда, который был младше нее на 10 лет. Знаменитость решила не терять времени даром и ответила согласием. В апреле все того же 2008-го влюбленные сыграли свадьбу.

Мэрайя Кери и Ник Кэннон поженились всего через несколько недель после знакомства

До поры до времени все было прекрасно. Весной 2011 года певица родила мужу сына Мороккана и дочь Монро. Детей Мэрайя буквально выстрадала, ведь беременность была тяжелой, потребовалось экстренное кесарево сечение. Но, к счастью, все разрешилось благополучным образом. А в 2012-м супруги решили повторно обменяться клятвами верности, устроив своего рода вторую свадьбу в Диснейленде. Мэрайя надела пышное платье, как у принцессы, а Ник облачился в костюм прекрасного принца. Многие поклонники пары не одобрили этот поступок — мол, счастливым семьям не надо никому ничего доказывать.



Как в воду глядели: уже в начале 2014 года в прессе активно муссировались слухи о том, что брак Кери и Кэннона трещит по швам. Злопыхатели думали, что все дело в изменах: якобы комик нашел себе женщину моложе. Существовала и версия о том, что Нику было стыдно жить за счет супруги.



Отец юмориста Джеймс настаивал на том, что проблема была «тяжелой». Мужчина уверял в интервью порталу Radar Online, что сын ушел от жены из-за того, что та сильно поправилась и не стремилась избавляться от лишних килограммов.

По словам раздосадованного свекра, невестка набрала почти (!) 90 килограммов. Также он намекнул на то, что Мэрайя постоянно врала его сыну и тайно сделала аборт.

Как бы то ни было, в конце 2014 года Ник подал на развод. Селебы говорили, что расстались мирно и вообще никаких претензий друг к другу не имеют. Многие охотно верили в это, ведь певица и юморист даже после расторжения брака часто выходили и продолжают выходить в свет вместе с сыном и дочерью.

Мужчина на миллиард

В 2015 году Мэрайя Кери поймала во всех смыслах крупную рыбу. Исполнитльница хита We Belong Together покорила сердце завидного холостяка, австралийского миллиардера Джеймса Пэкера. Предприниматель долго ухаживал за своей соотечественницей, супермоделью Мирандой Керр, но та уже присмотрела себе миллиардера помоложе. Пэкер расстроился, но не сильно, ведь ему досталась самая настоящая королева.

В 2015-м певица сблизилась с миллиардером Джеймсом Пэкером

Отношения артистки и бизнесмена развивались быстро. В январе 2016 года Джеймс преподнес Мэрайе помолвочное кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого оценивается в 10 миллионов долларов.

Обладатель внушительного состояния сделал предложение руки и сердца по всем правилам: позвал любимую в ресторан с тремя мишленовскими звездами и преклонил колено.

В общем, все в лучших традициях мелодрам и кинематографичных клипов своей избранницы.



Дело активно шло к свадьбе. Кери усиленно худела (поговаривают, что даже сделала липосакцию), примеряла наряды и занималась организацией торжества, которое по своему размаху могло бы сравниться с королевским бракосочетанием. Разумеется, весь банкет оплачивал Пэкер. Бизнесмен не жалел денег на возлюбленную.

Бизнесмен был готов исполнить любой каприз своей невесты

В сентябре 2016-го терпение Джеймса лопнуло: он был недоволен тем, что Мэрайя за неделю может спустить несколько миллионов на дизайнерские наряды и подарки для близких. К тому же у самого предпринимателя на тот момент дела шли не лучшим образом — он опасался, что может лишиться львиной доли своего состояния. Кери будто не понимала серьезности всей проблемы…



Апогеем стало недовольство австралийца тем, что невеста начала поправляться. При каждом удобном случае он сравнивал ее со своей бывшей Мирандой Керр... Сами понимаете, сравнения были не в пользу нашей героини. В итоге претензий накопилось так много, что пара распалась, так и не дойдя до алтаря.

Полюби меня такой, какая я есть

Мэрайя старательно делала вид, что совсем не переживает из-за разрыва с Джеймсом. Она начала встречаться с танцором из своей команды Брайаном Танакой, который младше нее на 13 лет. Кроме того, знаменитость решила доказать всему миру, что в прошлом ее уже ничего не держит: в феврале 2017-го певица выпустила клип на песню I Don't. Чем же примечателен ролик?

В видео Кери сожгла свадебное платье Valentino за 250 тысяч долларов — то самое, в котором должна была идти под венец.

Фанаты не поняли поступок звезды, посчитав, что ей следовало продать наряд на благотворительном аукционе.

Через несколько месяцев после расставания с Пэкером Кери сожгла подвенечное платье, которое так и не надела

Кстати, артистка не осталась ни с чем после разрыва с миллиардером. Пэкер собирался забрать у нее помолвочное кольцо, но все же поступил по-джентльменски. После разрыва певица еще несколько месяцев носила непростое украшение, а потом оно вдруг… исчезло. Если верить порталу TMZ, который редко ошибается, Кери впоследствии продала ювелирное изделие за два с лишним миллиона долларов.



В отличие от Джеймса Пэкера, Брайана Танаку не смущали пышные формы возлюбленной и по совместительству работодательницы. Мускулистый парень носил избранницу на руках, даже когда вес той перевалил за сто килограммов. Танцор, понятное дело, не смел ничего сказать против. Брайан в принципе делает все так, как того захочет избранница. Вот, например, задумала Кери заново выйти замуж, а бойфренд намеков не понимает — пришлось самой озвучивать свои намерения.



1 2 3 ... 23 Мэрайя Кери — одна из самых коммерчески успешных поп-исполнительниц современности

Однако уже осенью 2017-го дива решила взяться за себя — не обошлось и без помощи возлюбленного. Брайан начал исподволь контролировать питание Мэрайи, а еще подсадил ее на совместные тренировки. Первые результаты не заставили себя ждать, но звезде все равно было бесконечно далеко до идеальных параметров. Тогда она решилась на хирургическую резекцию желудка.

Певица надеялась сохранить в тайне информацию о процедуре, но источники из ее окружения все рассказали прессе.



После хирургического вмешательства артистка долгое время не появлялась на публике, взяв таймаут на восстановление. Какого же было удивление фанатов, когда весной-летом этого года Кери начала выходить в свет в обтягивающих платьях, джинсах-скинни и дерзких мини.



Пользователи Сети, к слову, уверены, что Мэрайя похудела не ради себя любимой, а чтобы отомстить бывшим — и Нику, и Джеймсу. Впрочем, сама артистка о метаморфозах во внешности не говорит, у нее есть более серьезные темы для обсуждения: недавно она призналась, что много лет страдает биполярным расстройством, и ее настроение может меняться по несколько раз на дню. Верим, что Кери уже обратилась за помощью и наконец сможет разобраться в себе и начать жить счастливо, независимо от обстоятельств.