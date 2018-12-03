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    Инсайдер рассказал, почему Меган Маркл боится читать статьи о себе

    03.12.2018
    Британская королевская семья всегда будет приковывать к себе внимание прессы. Многие родственники Елизаветы II давно смирились с неконструктивной критикой в свой адрес, а вот Меган Маркл, судя по всему, пока еще нет. 

    Кажется, Меган Маркл еще не до конца освоилась в роли британской герцогини. Действительно, не каждый сможет справиться с таким пристальным вниманием прессы. Недавно источник, близкий к королевской семье, рассказал, что Меган боится читать негативные статьи о себе.

    «Меган верит в карму и не хочет тратить время на чтение негативных статей и комментариев о себе», — признался инсайдер журналу Vanity Fair. Он добавил, что герцогиня Сассеская чувствует давление со стороны британской прессы, поэтому не следит за новостями, которые о ней пишут, и слухами, которые о ней распространяют.

    Сейчас весь мир следит за отношениями между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, так как, по некоторым данным, герцогини находятся в ссоре. Недавно пресс-служба Кенсингтонского дворца опровергла эту информацию. Кроме того, инсайдеры портала Daily Mail сообщают, что Меган и Кейт проведут это Рождество вместе. 

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Меган Маркл, Елизавета II, Принц Гарри, Кейт Миддлтон

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    Комментарии (8) Добавить комментарий
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    • а Маркл англиканская вера никак не мешает в карму верить? Хотя надоест - сменит, не впервой же...

    • Как хорошо, что Меган не говорит на русском и не читает Вуман))))

    • Меган верит в карму - так итак понятно, что она делает вуду. И в материализацию мыслей, поэтому отметает "ненужных" людей без зазрения совести, и принца Чарльза поставила на место своего отца. ТОлько не понимает, что мысли работают если душа чистая и намерения с помыслами. А так читает она все, куда ей деваться. Пишетдаже активно про себя и мать за нее пишет.

    • Гость

      а Маркл англиканская вера никак не мешает в карму верить? Хотя надоест - сменит, не впервой же...

      закон кармы работает вне зависимости от того, верите вы в него, или нет. Если человек придерживается ориентиров кармического воздаяния, он по крайней мере будет следить за своими мыслями и поступками. за своей реакцией. правильно, не надо вовлекаться в то, что делает тебя хуже, в частности вызывает негативные не управляемые разумом эмоции, такие как раздражение и гнев, это адские эмоции, которые в свою очередь наплодят неблагую карму в последующем.

    • Гость

      Меган верит в карму - так итак понятно, что она делает вуду. И в материализацию мыслей, поэтому отметает "ненужных" людей без зазрения совести, и принца Чарльза поставила на место своего отца. ТОлько не понимает, что мысли работают если душа чистая и намерения с помыслами. А так читает она все, куда ей деваться. Пишетдаже активно про себя и мать за нее пишет.

      Как вы надоели со своим вуду в каждой статье о Маркл))))

    • Гость

      закон кармы работает вне зависимости от того, верите вы в него, или нет. Если человек придерживается ориентиров кармического воздаяния, он по крайней мере будет следить за своими мыслями и поступками. за своей реакцией. правильно, не надо вовлекаться в то, что делает тебя хуже, в частности вызывает негативные не управляемые разумом эмоции, такие как раздражение и гнев, это адские эмоции, которые в свою очередь наплодят неблагую карму в последующем.

      только один пример приведу - а что это было, когда она требовала чужую корону для венчания, если она верит в карму? Еще одна ложь про меган? Как и благотворительность и сиротство?

    • Гость

      закон кармы работает вне зависимости от того, верите вы в него, или нет. Если человек придерживается ориентиров кармического воздаяния, он по крайней мере будет следить за своими мыслями и поступками. за своей реакцией. правильно, не надо вовлекаться в то, что делает тебя хуже, в частности вызывает негативные не управляемые разумом эмоции, такие как раздражение и гнев, это адские эмоции, которые в свою очередь наплодят неблагую карму в последующем.

      да, Меган так следит, что помощники в слезах бегут

    • Гость

      Как вы надоели со своим вуду в каждой статье о Маркл))))

      редакторам вообще непрофессионально быть субъективными. Вы надоели со своей меганшей, которую превозносите и трете комменты читателей. Развивайтесь лучше.

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