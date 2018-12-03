Инсайдер рассказал, почему Меган Маркл боится читать статьи о себе

Британская королевская семья всегда будет приковывать к себе внимание прессы. Многие родственники Елизаветы II давно смирились с неконструктивной критикой в свой адрес, а вот Меган Маркл, судя по всему, пока еще нет.

1 2 3 ... 8 Меган Маркл боится читать статьи, которые о ней пишут

Кажется, Меган Маркл еще не до конца освоилась в роли британской герцогини. Действительно, не каждый сможет справиться с таким пристальным вниманием прессы. Недавно источник, близкий к королевской семье, рассказал, что Меган боится читать негативные статьи о себе.



«Меган верит в карму и не хочет тратить время на чтение негативных статей и комментариев о себе», — признался инсайдер журналу Vanity Fair. Он добавил, что герцогиня Сассеская чувствует давление со стороны британской прессы, поэтому не следит за новостями, которые о ней пишут, и слухами, которые о ней распространяют.



Сейчас весь мир следит за отношениями между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, так как, по некоторым данным, герцогини находятся в ссоре. Недавно пресс-служба Кенсингтонского дворца опровергла эту информацию. Кроме того, инсайдеры портала Daily Mail сообщают, что Меган и Кейт проведут это Рождество вместе.