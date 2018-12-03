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    Шэрон Стоун устала от молодых парней и закрутила роман с мужчиной, который младше нее всего на 10 лет

    03.12.2018
    По всей видимости, 60-летняя Шэрон Стоун решила больше не крутить романы с юнцами. Недавно актриса вышла в свет с новым возлюбленным, 50-летним итальянским журналистом Энцио Курсио. 

    Весь мир восхищается Шэрон Стоун — она талантливая актриса, красивая женщина и филантроп. К сожалению, в ее личной жизни все складывалось не так гладко, как в карьере. После двух неудачных браков с ровесниками Стоун решила попытать счастья с более молодыми мужчинами, но и эти романы не увенчались успехом.

    Однако недавно актриса дала повод считать, что она вновь готова к серьезным отношениям. В последнее время в прессе обсуждают связь 60-летней Шэрон с 50-летним журналистом Энцио Курсио. Не так давно пара провела романтические каникулы на Майорке. Кроме того, Энцио появилась в сопровождении Шэрон на одном их мероприятий.    

    Кажется, актриса устала встречаться с молодыми людьми и решила выбрать мужчину себе под стать. Энцо Курсио — уважаемый итальянский журналист, который в этом году был номинирован на Нобелевскую премию мира. 

    Нам остается только порадоваться за актрису и пожелать ей счастья. 

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Legion-Media.ru, Getty Images, Facebook, Instagram
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    Шэрон Стоун

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