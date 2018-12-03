Шэрон Стоун устала от молодых парней и закрутила роман с мужчиной, который младше нее всего на 10 лет

По всей видимости, 60-летняя Шэрон Стоун решила больше не крутить романы с юнцами. Недавно актриса вышла в свет с новым возлюбленным, 50-летним итальянским журналистом Энцио Курсио.

Весь мир восхищается Шэрон Стоун — она талантливая актриса, красивая женщина и филантроп. К сожалению, в ее личной жизни все складывалось не так гладко, как в карьере. После двух неудачных браков с ровесниками Стоун решила попытать счастья с более молодыми мужчинами, но и эти романы не увенчались успехом.



Однако недавно актриса дала повод считать, что она вновь готова к серьезным отношениям. В последнее время в прессе обсуждают связь 60-летней Шэрон с 50-летним журналистом Энцио Курсио. Не так давно пара провела романтические каникулы на Майорке. Кроме того, Энцио появилась в сопровождении Шэрон на одном их мероприятий.



Кажется, актриса устала встречаться с молодыми людьми и решила выбрать мужчину себе под стать. Энцо Курсио — уважаемый итальянский журналист, который в этом году был номинирован на Нобелевскую премию мира.



Нам остается только порадоваться за актрису и пожелать ей счастья.