Новый клип Майли Сайрус снимали в Киеве

На днях 25-летняя Майли Сайрус представила видеоклип на песню «Nothing Breaks Like a Hear», съемки которого проходили в Киеве, сообщает американское издание Rolling Stone.
Несмотря на то, что музыкальное видео было снято в столице Украины, по сюжету действие клипа происходит в Америке. Майли уходит от полицейской погони, а вдоль улиц стоят ее фанаты с плакатами, на которых написаны слова поддержки.
Скорее всего, именно поэтому в качестве локации и был выбран Киев. В США подобные действия обошлись бы певице в круглую сумму.
Эта музыкальная работа Майли Сайрус стала первой после выхода шестого альбома в 2017 году. По словам исполнительницы, этой песней она открывает новую страницу в своей творчестве.