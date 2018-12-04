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    Новый клип Майли Сайрус снимали в Киеве

    04.12.2018
    Вслед за Натальей Орейро и ее новым видеоклипом, снятым в подмосковном городе Балашиха, Майли Сайрус тоже удивила своих поклонников выбранной локацией для съемок. На днях певица выпустила клип на песню «Nothing Breaks Like a Heart», снятый в столице Украины. 

    На днях 25-летняя Майли Сайрус представила видеоклип на песню «Nothing Breaks Like a Hear», съемки которого проходили в Киеве, сообщает американское издание Rolling Stone. 

    Несмотря на то, что музыкальное видео было снято в столице Украины, по сюжету действие клипа происходит в Америке. Майли уходит от полицейской погони, а вдоль улиц стоят ее фанаты с плакатами, на которых написаны слова поддержки. 

    Чтобы снять эту сцену, съемочной группе пришлось закрыть для проезда Дарницкий мост через Днепр на двое суток.

    Скорее всего, именно поэтому в качестве локации и был выбран Киев. В США подобные действия обошлись бы певице в круглую сумму. 

    Эта музыкальная работа Майли Сайрус стала первой после выхода шестого альбома в 2017 году. По словам исполнительницы, этой песней она открывает новую страницу в своей творчестве. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Майли Сайрус

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Ого, перекрыть мост на 2 суток. Да уж. Но мне песня понравилась. Майли не могла не засветить свою 5ю точку во всей красе, конечно же)

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