Новый клип Майли Сайрус снимали в Киеве

Вслед за Натальей Орейро и ее новым видеоклипом, снятым в подмосковном городе Балашиха, Майли Сайрус тоже удивила своих поклонников выбранной локацией для съемок. На днях певица выпустила клип на песню «Nothing Breaks Like a Heart», снятый в столице Украины.

1 2 3 4 5 6 Майли Сайрус представила новый музыкальный клип

На днях 25-летняя Майли Сайрус представила видеоклип на песню «Nothing Breaks Like a Hear», съемки которого проходили в Киеве, сообщает американское издание Rolling Stone.

Несмотря на то, что музыкальное видео было снято в столице Украины, по сюжету действие клипа происходит в Америке. Майли уходит от полицейской погони, а вдоль улиц стоят ее фанаты с плакатами, на которых написаны слова поддержки.



Чтобы снять эту сцену, съемочной группе пришлось закрыть для проезда Дарницкий мост через Днепр на двое суток.

Скорее всего, именно поэтому в качестве локации и был выбран Киев. В США подобные действия обошлись бы певице в круглую сумму.

Эта музыкальная работа Майли Сайрус стала первой после выхода шестого альбома в 2017 году. По словам исполнительницы, этой песней она открывает новую страницу в своей творчестве.