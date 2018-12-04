Филипп Киркоров устроил грандиозную вечеринку в честь 7-летия своей дочери Аллы-Виктории

Дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории исполнилось 7 лет еще в конце ноября. Однако из-за плотного графика знаменитому отцу пришлось немного отсрочить торжество. 3 декабря он организовал шумный праздник для своей наследницы по мотивам книг о Гарри Поттера.

1 2 3 ... 12 Филипп Киркоров устроил шикарный праздник в честь 7-летия дочери

51-летний Филипп Киркоров души не чает в своем сыне Мартине и дочери Алле-Виктории, которой на днях исполнилось 7 лет. Из-за плотного графика певца празднование дня рождения девочки пришлось отложить на несколько дней.



Необычная вечеринка в стиле истории о Гарри Поттере прошла 3 декабря в одном из столичных ресторанов. Младший брат Аллы-Виктории Мартин помогал отцу с организацией мероприятия. Он вместе с Филиппом встречал гостей у входа в замок «Хогвартс», указывая им путь волшебной палочкой, которую Киркоров привез из Америки год назад.



Именинница предстала в образе Гермионы Грейнджер. Поздравить ее пришли Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой Галкиными, Анастасия Стоцкая с сыном Александром, Ани Лорак с дочерью Софией, Андрей Малахов, который является крестным отцом Аллы-Виктории, и многие другие. Среди приглашенных также присутствовала и диджей Екатерина Гусева, которой приписывают роман с поп-королем.