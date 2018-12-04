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    Филипп Киркоров устроил грандиозную вечеринку в честь 7-летия своей дочери Аллы-Виктории

    04.12.2018
    Дочери Филиппа Киркорова Алле-Виктории исполнилось 7 лет еще в конце ноября. Однако из-за плотного графика знаменитому отцу пришлось немного отсрочить торжество. 3 декабря он организовал шумный праздник для своей наследницы по мотивам книг о Гарри Поттера. 

    51-летний Филипп Киркоров души не чает в своем сыне Мартине и дочери Алле-Виктории, которой на днях исполнилось 7 лет. Из-за плотного графика певца празднование дня рождения девочки пришлось отложить на несколько дней.

    Необычная вечеринка в стиле истории о Гарри Поттере прошла 3 декабря в одном из столичных ресторанов. Младший брат Аллы-Виктории Мартин помогал отцу с организацией мероприятия. Он вместе с Филиппом встречал гостей у входа в замок «Хогвартс», указывая им путь волшебной палочкой, которую Киркоров привез из Америки год назад. 

    Именинница предстала в образе Гермионы Грейнджер. Поздравить ее пришли Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой Галкиными, Анастасия Стоцкая с сыном Александром, Ани Лорак с дочерью Софией, Андрей Малахов, который является крестным отцом Аллы-Виктории, и многие другие. Среди приглашенных также присутствовала и диджей Екатерина Гусева, которой приписывают роман с поп-королем.  

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
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    Стас Михайлов, Инна Михайлова (Канчельскис), Филипп Киркоров, Певица Жасмин, Алла-Виктория Киркорова, Мартин Киркоров, Гарри Галкин, Лиза Галкина, Екатерина Гусева, Андрей Малахов

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