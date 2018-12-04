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    «У меня нет работы, из-за этого я часто плачу»: Екатерина Волкова призналась, что невостребована в профессии

    04.12.2018
    На днях Екатерина Волкова дала интервью, в котором рассказала о жизни после сериала «Воронины» и пожаловалась на то, что ее больше никуда не берут на работу.

    Многие артисты, сыгравшие в популярных сериалах, становятся настоящими звездами. Обычно их карьера после этого идет только в гору. Но, как известно, у правил бывают исключения: некоторые актеры становятся заложниками одного образа. Увы, в число таких звезд, по собственному признанию, попала Екатерина Волкова — она же Вера из ситкома «Воронины».

    На днях любимица миллионов дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», в котором откровенно рассказала о своих проблемах.

    По словам Волковой, после девяти лет работы в «Ворониных» за ней закрепилось клише — актриса комедийного жанра. Оно теперь не дает Екатерине проявить свой потенциал в полной мере.

    Более того, артистка была уверена, что во время работы в популярном сериале на СТС у нее не будет отбоя от предложений со стороны. Однако все оказалось иначе: за почти десять лет съемок в ситкоме Волкову приглашали в другие проекты не больше десяти раз.

    «На нас стоит клеймо ''Ворониных''. Часто бывает, что приходишь на кастинг, а тебя сразу узнают и говорят, что типаж не подходит. Иногда все это так накапливается, что я плачу в ванной. Работы нет. Нечего показать на крупных кинофестивалях, и это, конечно, расстраивает», — призналась актриса. Волкова добавила, что ей очень обидно, что ее недооценивают как артистку, ведь она хочет попробовать себя не только в комедийной, но и в драматической роли.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: @michael_ryzhov/ Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Екатерина Волкова, Екатерина Волкова («Воронины»)

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    Комментарии (14) Добавить комментарий
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    • ей и так очень повезло в свое время) таланта нет , сейчас много таких на одну роль

    • сериал так себе. Неудивительно, что ее не берут.Могут взять в аналогичный или хуже. А роли вообще позорные.Вечно ругаются и бред несут.Имидж никакой

    • У нее такой типаж, что я ее вообще бы никуда не взяла

    • Гость

      У нее такой типаж, что я ее вообще бы никуда не взяла

      ну почему? сейчас много фильмов в деревнях снимают, когда бюджет маленький.Туда бы подошла. Косынку одеть - и вуаля АКтриса!

    • красивая. Возьмите ее на работу! Внешность хорошая.

    • А мне нравились «Воронины», позитивный сериал, единственный из всех, которую могла смотреть занимаясь домашними делами, остальные типо интернов, кухня и тд. очень раздражают, невозможно и бесконечно их крутят заново. И Волков не намного хуже современных актрис.

    • после Ворониных сложно представить ее в другом фильме

    • если дело в деньгах- можно пойти продавцом.И муж значит мало зарабатывает.Если хочет на экран- значит надо быть везде и всегда, кастинги, пороги обивать.

    • раньше она жаловалась, что ее до Ворониных никуда не брали, теперь после Ворониных не берут.. может просто она никудышная актриса, да и внешность на любителя..

    • Гость

      А мне нравились «Воронины», позитивный сериал, единственный из всех, которую могла смотреть занимаясь домашними делами, остальные типо интернов, кухня и тд. очень раздражают, невозможно и бесконечно их крутят заново. И Волков не намного хуже современных актрис.

      Поддерживаю. Часто фоном служит когда готовлю и т.д. Мне как то уютно с ним.

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