«У меня нет работы, из-за этого я часто плачу»: Екатерина Волкова призналась, что невостребована в профессии

На днях Екатерина Волкова дала интервью, в котором рассказала о жизни после сериала «Воронины» и пожаловалась на то, что ее больше никуда не берут на работу.

1 2 3 ... 8 Екатерина Волкова откровенно рассказала о творческих проблемах

Многие артисты, сыгравшие в популярных сериалах, становятся настоящими звездами. Обычно их карьера после этого идет только в гору. Но, как известно, у правил бывают исключения: некоторые актеры становятся заложниками одного образа. Увы, в число таких звезд, по собственному признанию, попала Екатерина Волкова — она же Вера из ситкома «Воронины».



На днях любимица миллионов дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи», в котором откровенно рассказала о своих проблемах.

По словам Волковой, после девяти лет работы в «Ворониных» за ней закрепилось клише — актриса комедийного жанра. Оно теперь не дает Екатерине проявить свой потенциал в полной мере.

Более того, артистка была уверена, что во время работы в популярном сериале на СТС у нее не будет отбоя от предложений со стороны. Однако все оказалось иначе: за почти десять лет съемок в ситкоме Волкову приглашали в другие проекты не больше десяти раз.



«На нас стоит клеймо ''Ворониных''. Часто бывает, что приходишь на кастинг, а тебя сразу узнают и говорят, что типаж не подходит. Иногда все это так накапливается, что я плачу в ванной. Работы нет. Нечего показать на крупных кинофестивалях, и это, конечно, расстраивает», — призналась актриса. Волкова добавила, что ей очень обидно, что ее недооценивают как артистку, ведь она хочет попробовать себя не только в комедийной, но и в драматической роли.