В джинсах клеш и с ретро-прической Светлана Лобода приятно удивила подписчиков

Недавно Светлана Лобода поделилась своим новым снимком в непривычном образе. Фанаты не сразу признали на фото певицу, но затем принялись осыпать ее комплиментами.

1 2 3 ... 8 Светлана Лобода поделилась новым снимком в необычном образе

Светлана Лобода привыкла провоцировать поклонников, демонстрируя откровенные образы. Дерзкие мини, наряды с провокационными вырезами, облегающие комбинезоны — вот главные модные фавориты звезды. Впрочем, артистка умеет удивлять даже преданных поклонников.



На днях Светлана опубликовала снимок, на котором позирует в ярко-голубом костюме и с ретро-прической. Образ произвел впечатление на фолловеров ее Инстаграма — сперва они даже не узнали ее на фото! Однако большинству кадр понравился. Особенно фанаты оценили стройную фигуру певицы спустя полгода после родов.



Кроме того, поклонники отметили, что к образу Лободы идеально подходит пудель, также запечатленный на снимке. «Как вы подходите друг к другу», «У нее есть что-то общее с этим пуделем», «Похожи!» — написали фолловеры в комментариях.