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    Поклонники 47-летней Марины Федункив считают, что на новом снимке она выглядит на 20 лет моложе

    04.12.2018
    На днях звезда Comedy Woman Марина Федункив опубликовала в своем Инстаграме кадр с фотосессии, на котором предстала в неожиданном для себя женственном и нежном образе. 

    Звезда сериала «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman 47-летняя Марина Федункив удивила поклонников. Недавно на своей странице в Инстаграме она опубликовала фото, на котором предстала в непривычном для себя образе. 

    На снимке артистка позирует в черном шелковом топе и пиджаке. Образ дополнили локоны и нежный макияж. Подписчики пришли в восторг от фотографии и отметили, что на ней Марина выглядит на 20 лет моложе. «Вы прекрасны! В таком амплуа мы вас еще не видели», «Ничего себе, вот это красотка!», «Марина, вас просто не узнать. Это ваше лучшее фото!» — прокомментировали публикацию фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены)

    Надо сказать, что Федункив, как истинная артистка, любит экспериментировать над своим образом. То она предстанет перед поклонниками в белом парике, то примерит латексный костюм. Правда, по словам подписчиков, Марине достаточно лишь подчеркивать свою естественную красоту. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Марина Федункив

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