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    Мама с декольте, папа в пальто: семейный выход Прилучного с женой и сыном

    04.12.2018
    Павел Прилучный и Агата Муцениеце состоят в браке уже семь лет и воспитывают двоих детей. Несмотря на недавний кризис в отношениях, сейчас супруги счастливы, что прекрасно демонстрируют во время совместных выходов в свет. 

    31-летний Павел Прилучный и 29-летняя Агата Муцениеце поженились в 2011 году. За годы брака актерская чета не раз переживала кризисы в отношениях. Так, летом этого года Павел и Агата даже перестали носить обручальные кольца, но вскоре осознали, что не могут жить друг без друга. 

    На днях счастливые супруги вместе со своим 5-летним сыном Тимофеем появились на рождественском благотворительном вечере ACTION!, организованный агентством Светланы Бондарчук и Евгении Поповой «PR International». Для выхода Агата выбрала длинное красное платье с декольте, а Павел предпочел более повседневный стиль: джинсы, свитер и пальто. 

    Поклонники актеров восхитились идиллией, царящей на фото, и отметили, что на семейном снимке не хватало только их двухлетней дочери Мии.

    «Шикарная пара!», «Жаль, что Мия пока не доросла до таких семейных вылазок», «Где лапочка-дочка? С ней было бы совсем по‑семейному. Но и так — шикарно», — прокомментировали публикацию в Инстаграме фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены). Многие также отметили, что маленький Тимофей невероятно похож на своего знаменитого отца. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Павел Прилучный, Агата Муцениеце

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • У неё карие глаза и у обоих детей тоже карие, у меня карие тоже, а у детей - светлые, папины. Не знаю, почему обращаю на это внимание. Кто знает, почему так? Я думала всегда карий цвет сильнее других, рада, что у сыновей одинаковый цвет и похожи друг на друга, но жалко, что мой цвет никому не передался..

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