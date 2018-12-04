Мама с декольте, папа в пальто: семейный выход Прилучного с женой и сыном

Павел Прилучный и Агата Муцениеце состоят в браке уже семь лет и воспитывают двоих детей. Несмотря на недавний кризис в отношениях, сейчас супруги счастливы, что прекрасно демонстрируют во время совместных выходов в свет.

1 2 3 4 5 6 Агата Муцениеце и Павел Прилучный вышли в свет вместе с сыном Тимофеем

31-летний Павел Прилучный и 29-летняя Агата Муцениеце поженились в 2011 году. За годы брака актерская чета не раз переживала кризисы в отношениях. Так, летом этого года Павел и Агата даже перестали носить обручальные кольца, но вскоре осознали, что не могут жить друг без друга.



На днях счастливые супруги вместе со своим 5-летним сыном Тимофеем появились на рождественском благотворительном вечере ACTION!, организованный агентством Светланы Бондарчук и Евгении Поповой «PR International». Для выхода Агата выбрала длинное красное платье с декольте, а Павел предпочел более повседневный стиль: джинсы, свитер и пальто.

Поклонники актеров восхитились идиллией, царящей на фото, и отметили, что на семейном снимке не хватало только их двухлетней дочери Мии.

«Шикарная пара!», «Жаль, что Мия пока не доросла до таких семейных вылазок», «Где лапочка-дочка? С ней было бы совсем по‑семейному. Но и так — шикарно», — прокомментировали публикацию в Инстаграме фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены). Многие также отметили, что маленький Тимофей невероятно похож на своего знаменитого отца.