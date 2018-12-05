Какая наша любимица, умница и красотка возглавила список худших актеров 20-летия

Портал Go Compare опубликовал хит-парад знаменитостей, которые снялись в худших фильмах 20-летия. На первом месте антирейтинга неожиданно оказалась… Джессика Альба.
В последнее время Джессика мало снимается. Сейчас она вплотную занята воспитанием троих детей, а также развитием собственного бизнеса. Уже семь лет кинозвезда руководит компанией по производству экологически безопасной продукции. Однако и Голливуд Альба пока не собирается бросать: не так давно после длительного перерыва она приступила к съемкам в сериале L.A.'s Finest. Искренне верим, что камбэк будет триумфальным и актриса покинет этот список.
За Альбой следует другая Джессика — Бил. Большинство проектов с участием жены Джастина Тимберлейка оказались провальными, по мнению киноэкспертов. А вот одним из худших среди мужчин-актеров был признан красавец Джош Дюамель.