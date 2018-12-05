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    Какая наша любимица, умница и красотка возглавила список худших актеров 20-летия

    05.12.2018
    На днях британская исследовательская компания Go Compare представила рейтинг актеров, снявшихся в самых неудачных картинах последних двадцати лет. Первую строчку списка заняла кинозвезда, которой восхищаются миллионы.

    Портал Go Compare опубликовал хит-парад знаменитостей, которые снялись в худших фильмах 20-летия. На первом месте антирейтинга неожиданно оказалась… Джессика Альба.

    37-летнюю актрису признали худшей за эти годы, поскольку большинство лент с ее участием получили очень низкие оценки кинокритиков.

    В последнее время Джессика мало снимается. Сейчас она вплотную занята воспитанием троих детей, а также развитием собственного бизнеса. Уже семь лет кинозвезда руководит компанией по производству экологически безопасной продукции. Однако и Голливуд Альба пока не собирается бросать: не так давно после длительного перерыва она приступила к съемкам в сериале L.A.'s Finest. Искренне верим, что камбэк будет триумфальным и актриса покинет этот список.

    За Альбой следует другая Джессика — Бил. Большинство проектов с участием жены Джастина Тимберлейка оказались провальными, по мнению киноэкспертов. А вот одним из худших среди мужчин-актеров был признан красавец Джош Дюамель.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Legion-Media.ru, Getty Images
    Теги:

    Джош Дюамель, Джессика Бил, Джессика Альба

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