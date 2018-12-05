Какая наша любимица, умница и красотка возглавила список худших актеров 20-летия

На днях британская исследовательская компания Go Compare представила рейтинг актеров, снявшихся в самых неудачных картинах последних двадцати лет. Первую строчку списка заняла кинозвезда, которой восхищаются миллионы.

1 2 3 ... 8 Джессику Альбу назвали худшей актрисой за последние 20 лет

Портал Go Compare опубликовал хит-парад знаменитостей, которые снялись в худших фильмах 20-летия. На первом месте антирейтинга неожиданно оказалась… Джессика Альба.

37-летнюю актрису признали худшей за эти годы, поскольку большинство лент с ее участием получили очень низкие оценки кинокритиков.

В последнее время Джессика мало снимается. Сейчас она вплотную занята воспитанием троих детей, а также развитием собственного бизнеса. Уже семь лет кинозвезда руководит компанией по производству экологически безопасной продукции. Однако и Голливуд Альба пока не собирается бросать: не так давно после длительного перерыва она приступила к съемкам в сериале L.A.'s Finest. Искренне верим, что камбэк будет триумфальным и актриса покинет этот список.



За Альбой следует другая Джессика — Бил. Большинство проектов с участием жены Джастина Тимберлейка оказались провальными, по мнению киноэкспертов. А вот одним из худших среди мужчин-актеров был признан красавец Джош Дюамель.