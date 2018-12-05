Пользователи Сети считают, что на свежем снимке Вера Брежнева и Елена Перминова выглядят как сестры-близнецы

На днях 36-летняя певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Инстаграме совместный снимок со своей подругой, 31-летней моделью Еленой Перминовой. Подписчики заметили, что девушки невероятно похожи.

1 2 3 4 5 6 Пользователи Сети считают, что на свежем снимке Вера Брежнева и Елена Перминова похожи, словно сестры

Недавняя фотография Веры Брежневой в Инстаграме вызвала восторг у ее подписчиков и собрала множество комплиментов. На снимке певица в черном коротком наряде позирует в компании модели Елены Перминовой в розовом наряде.



«Давно не было в одном кадре столько красоты и нежности. Похожи?» — спросила Брежнева у своих фолловеров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



Поклонники тут же отметили невероятное сходство девушек и назвали их сестрами-близнецами: «Сначала подумала, что это эффект зеркальный такой и на фото две Веры», «Очень похожи! Вы словно сестры», «Две идеальные женщины». А как вы считаете, похожи ли девушки друг на друга?