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    Пользователи Сети считают, что на свежем снимке Вера Брежнева и Елена Перминова выглядят как сестры-близнецы

    05.12.2018
    На днях 36-летняя певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в Инстаграме совместный снимок со своей подругой, 31-летней моделью Еленой Перминовой. Подписчики заметили, что девушки невероятно похожи. 
    • Вера Брежнева, Елена Перминова
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      Пользователи Сети считают, что на свежем снимке Вера Брежнева и Елена Перминова похожи, словно сестры
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    Недавняя фотография Веры Брежневой в Инстаграме вызвала восторг у ее подписчиков и собрала множество комплиментов. На снимке певица в черном коротком наряде позирует в компании модели Елены Перминовой в розовом наряде. 

    «Давно не было в одном кадре столько красоты и нежности. Похожи?» — спросила Брежнева у своих фолловеров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены)

    Поклонники тут же отметили невероятное сходство девушек и назвали их сестрами-близнецами: «Сначала подумала, что это эффект зеркальный такой и на фото две Веры», «Очень похожи! Вы словно сестры», «Две идеальные женщины». А как вы считаете, похожи ли девушки друг на друга? 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Вера Брежнева, Елена Перминова

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Она как-то особенно хороша, невинная и соблазнительная одновременно, но актриса никакая. Джессика Бил тоже не запоминалась, но в недавнем фильме "Верзила" удивила, очень хорошо сыграла, но там и режиссер европеец и умеет вытащить нужные эмоции из актера. Снявший оригинальные "Мученицы", кто понимает.

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