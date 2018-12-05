Пользователи Сети считают, что на свежем снимке Вера Брежнева и Елена Перминова выглядят как сестры-близнецы

Недавняя фотография Веры Брежневой в Инстаграме вызвала восторг у ее подписчиков и собрала множество комплиментов. На снимке певица в черном коротком наряде позирует в компании модели Елены Перминовой в розовом наряде.
«Давно не было в одном кадре столько красоты и нежности. Похожи?» — спросила Брежнева у своих фолловеров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Поклонники тут же отметили невероятное сходство девушек и назвали их сестрами-близнецами: «Сначала подумала, что это эффект зеркальный такой и на фото две Веры», «Очень похожи! Вы словно сестры», «Две идеальные женщины». А как вы считаете, похожи ли девушки друг на друга?
Она как-то особенно хороша, невинная и соблазнительная одновременно, но актриса никакая. Джессика Бил тоже не запоминалась, но в недавнем фильме "Верзила" удивила, очень хорошо сыграла, но там и режиссер европеец и умеет вытащить нужные эмоции из актера. Снявший оригинальные "Мученицы", кто понимает.