Королева собирается помогать Меган Маркл, на которую обрушилась с негативом британская пресса

Английские журналисты продолжают смаковать подробности конфликта Кейт Миддлтон и Меган Маркл, зачинщицей которого якобы стала последняя. По мнению королевских экспертов, у герцогини Сассекской есть шанс выйти сухой из воды — для этого нужно заручиться поддержкой правительницы Великобритании, которую та готова оказать.

1 2 3 ... 8 Елизавета II готова оказать поддержку Меган Маркл

В мае этого года Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри. Если верить информации, которую активно распространяют бывшие сотрудники Кенсингтонского дворца, новоиспеченная герцогиня Сассекская чрезмерно требовательная. Она устанавливает свои правила и настаивает на беспрекословном подчинении, что нравится далеко не всем в ее окружении. По слухам, отчасти на этой почве и произошел конфликт бывшей актрисы и Кейт Миддлтон. И теперь в британских СМИ чуть ли не каждый день появляются статьи о Меган Маркл и ее сложном характере.



Как сообщает английская газета The Sunday Times, у беременной герцогини все же есть сторонница — и это сама королева Елизавета II. Правительница Великобритании готова оказать поддержку супруге своего внука. Подобный опыт у нее уже есть: в свое время монархиня помогла Софи Уэссекской, которой тоже пришлось непросто после свадьбы с принцем Эдвардом.

«Ее Величество многое поведала на своем веку. Она готова позаботиться о герцогине. Меган стоит скорее налаживать отношения с королевой», — поделился инсайдер с прессой.

Интересно, что изначально королева была не в восторге от того, что принц Гарри собрался жениться на разведенной американской актрисе. Однако со временем Елизавета смирилась с выбором внука и смогла найти общий язык с его избранницей.