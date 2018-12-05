«Я хочу побыть одна»: Алена Шишкова наслаждается одиночеством в Швейцарии

В недавнем интервью 26-летняя Алена Шишкова призналась, что все свое свободное время уделяет развитию бизнеса. По словам модели, иногда ей хочется побыть в тишине вдали от всех. Похоже, что у девушки наконец-то появилась такая возможность.

1 2 3 4 5 6 7 Алена Шишкова отдыхает в Швейцарии

Не так давно 26-летняя модель Алена Шишкова стала гостьей программы Анжелики Еськовой «Имидж успешной женщины». В откровенной беседе модель рассказала, что большую часть своего времени уделяет развитию бизнеса — своей студии красоты White Star. В разговоре с ведущей Алена призналась, что и-за плотного графика ей иногда хочется побыть одной. Похоже, что у девушки наконец появилась такая возможность.



На днях Шишкова опубликовала в Инстаграме видео из Швейцарии, где сейчас она отдыхает в гордом одиночестве.

«Вне зоны доступа», — подписала фотографию Алена, дополнив публикацию хештегами «уходите с рассветом» и «я хочу побыть одна» (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях к видеоролику подписчики Алены согласились с тем, что иногда нужно побыть одной и отдохнуть от проблем. Однако многие фолловеры задались вопросом, почему модель не взяла с собой в путешествие свою 4-летнюю дочь Алису.