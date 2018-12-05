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    «Я хочу побыть одна»: Алена Шишкова наслаждается одиночеством в Швейцарии

    05.12.2018
    В недавнем интервью 26-летняя Алена Шишкова призналась, что все свое свободное время уделяет развитию бизнеса. По словам модели, иногда ей хочется побыть в тишине вдали от всех. Похоже, что у девушки наконец-то появилась такая возможность. 

    Не так давно 26-летняя модель Алена Шишкова стала гостьей программы Анжелики Еськовой «Имидж успешной женщины». В откровенной беседе модель рассказала, что большую часть своего времени уделяет развитию бизнеса — своей студии красоты White Star. В разговоре с ведущей Алена призналась, что и-за плотного графика ей иногда хочется побыть одной. Похоже, что у девушки наконец появилась такая возможность.

    На днях Шишкова опубликовала в Инстаграме видео из Швейцарии, где сейчас она отдыхает в гордом одиночестве.

    «Вне зоны доступа», — подписала фотографию Алена, дополнив публикацию хештегами «уходите с рассветом» и «я хочу побыть одна» (орфография и пунктуация автора сохранены).

    В комментариях к видеоролику подписчики Алены согласились с тем, что иногда нужно побыть одной и отдохнуть от проблем. Однако многие фолловеры задались вопросом, почему модель не взяла с собой в путешествие свою 4-летнюю дочь Алису.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Алена Шишкова, Алиса Юнусова

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    Комментарии (7) Добавить комментарий
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    • Она точно поехала одна? В Швейцарии никто не говорит по-русски, кроме некоторых работников на ресепшн отелей, находящихся в непосредственной близости от аэропортов. Она какой иностранный язык знает настолько хорошо, чтобы общаться с местными свободно хотя бы на отельно-ресторанном уровне?

    • Кстати, номер отеля на фото дабл, а не сингл. Даже в ванной две раковины.

    • А кто её фоткает, если она одна поехала?

    • Модератор, а что такого в комментарии что она поехала работать, а не отдыхать?)) Это что, теперь у нас оскорбление?))) Два раза уже коммент стерла, пчелка-трудяга))))))

    • Хочет подать одна и каждую секунду постит в инстаграм

    • Ноги прям тростиночки. На фото. А в жизни нормальные такие ноги как ноги.

    • Гость

      Она точно поехала одна? В Швейцарии никто не говорит по-русски, кроме некоторых работников на ресепшн отелей, находящихся в непосредственной близости от аэропортов. Она какой иностранный язык знает настолько хорошо, чтобы общаться с местными свободно хотя бы на отельно-ресторанном уровне?

      Вы никогда не путешествовали что ли? Мы с мужем говорим на трёх языках, но вот, допустим, французский не знаем. Ездили во Францию дикарями. Французы не любят говорить на английском- только если чувствуют хорошие чаевые. Да, сложно было, но мы отлично погуляли и насладились Парижем. Ели в местных ресторанах, изъяснялись с таксистами на пальцах и ломаноом французском. В Швейцарии в крупных городах (Цюрих, например) даже в Макдональдсе я спокойно объяснялась на английском. В деревнях никто не говорит, конечно. Но и это не проблема

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