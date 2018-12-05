«Я хочу побыть одна»: Алена Шишкова наслаждается одиночеством в Швейцарии

Не так давно 26-летняя модель Алена Шишкова стала гостьей программы Анжелики Еськовой «Имидж успешной женщины». В откровенной беседе модель рассказала, что большую часть своего времени уделяет развитию бизнеса — своей студии красоты White Star. В разговоре с ведущей Алена призналась, что и-за плотного графика ей иногда хочется побыть одной. Похоже, что у девушки наконец появилась такая возможность.
«Вне зоны доступа», — подписала фотографию Алена, дополнив публикацию хештегами «уходите с рассветом» и «я хочу побыть одна» (орфография и пунктуация автора сохранены).
В комментариях к видеоролику подписчики Алены согласились с тем, что иногда нужно побыть одной и отдохнуть от проблем. Однако многие фолловеры задались вопросом, почему модель не взяла с собой в путешествие свою 4-летнюю дочь Алису.