10-летняя дочь Алсу будет участвовать в детском «Голосе»

35-летняя Алсу не раз говорила, что ее дочери — 12-летняя Сафина и 10-летняя Микелла — растут талантливыми и способными девочками. Сестры давно интересуются музыкой и берут уроки у профессиональных преподавателей. В сентябре этого года артистка делилась видеороликом, в котором младшая дочь исполняет песню собственного сочинения на английском языке, а также играет на укулеле. А уже в ноябре Микелла и Сафина приняли участие в концерте мамы, выступив на сцене Государственного Кремлевского дворца.
На днях знаменитость дала интервью, в котором рассказала о творческих амбициях девочек. Алсу призналась, что Микелла будет принимать участие в шестом сезоне детского «Голоса».
По словам певицы, изначально ее супруг Ян Абрамов скептически относился к тому, что младшая дочь собирается выступать на сцене. Однако, когда голос девочки стал сильнее и окружающие начали хвалить ее вокальные способности, бизнесмен пересмотрел свою позицию. Исполнительница хита «Зимний сон» уверена, что Микелла тоже будет артисткой. Сафина же пока не определилась с будущей профессией.