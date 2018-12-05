10-летняя дочь Алсу будет участвовать в детском «Голосе»

В начале 2019 года стартует шестой сезон музыкального проекта «Голос. Дети». За главный приз будет бороться младшая дочь певицы Алсу Микелла, которая явно унаследовала талант от своей знаменитой мамы.

1 2 3 ... 8 Алсу призналась, что ее младшая дочь будет принимать участие в детском «Голосе»

35-летняя Алсу не раз говорила, что ее дочери — 12-летняя Сафина и 10-летняя Микелла — растут талантливыми и способными девочками. Сестры давно интересуются музыкой и берут уроки у профессиональных преподавателей. В сентябре этого года артистка делилась видеороликом, в котором младшая дочь исполняет песню собственного сочинения на английском языке, а также играет на укулеле. А уже в ноябре Микелла и Сафина приняли участие в концерте мамы, выступив на сцене Государственного Кремлевского дворца.



На днях знаменитость дала интервью, в котором рассказала о творческих амбициях девочек. Алсу призналась, что Микелла будет принимать участие в шестом сезоне детского «Голоса».

«Микелла загорелась идеей попасть на ''Голос. Дети'', и мы ее в этом поддержали, будем болеть за нее в новом сезоне», — поделилась Алсу с корреспондентом издания «Теленеделя»

По словам певицы, изначально ее супруг Ян Абрамов скептически относился к тому, что младшая дочь собирается выступать на сцене. Однако, когда голос девочки стал сильнее и окружающие начали хвалить ее вокальные способности, бизнесмен пересмотрел свою позицию. Исполнительница хита «Зимний сон» уверена, что Микелла тоже будет артисткой. Сафина же пока не определилась с будущей профессией.