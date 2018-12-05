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    Мать Елизаветы Боярской рассказала о самочувствии родившей раньше срока дочери

    05.12.2018
    Утром 5 декабря 32-летняя Елизавета Боярская родила второго сына. Мама актрисы Лариса Луппиан поделилась с журналистами подробностями радостного события.

    В семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева произошло пополнение. Звезда картины «Статус: Свободен» родила второго мальчика в одной из клиник Санкт-Петербурга. Малыш должен был появиться на свет в конце года, но роды произошли на несколько недель раньше предполагаемого срока.

    Мать знаменитости Лариса Луппиан уже рассказала журналистам о самочувствии Елизаветы и новорожденного внука.

    «Все прекрасно! И ребенок, и Лиза чувствуют себя хорошо. Это мальчик, рост 50 сантиметров. Он немного пораньше родился, но все хорошо: малыш доношенный и здоровый», — поделилась жена Михаила Боярского с изданием «Комсомольская правда».

    По словам Ларисы Луппиан, в ближайшее время ее дочь и внука выпишут из роддома. Счастливая бабушка призналась, что имя малышу еще не выбрали — этим занимаются его родители. Ни Максим Матвеев, ни Елизавета Боярская пока никак не комментируют новости о прибавлении в семье.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: tarasovm/Instagram, PhotoXPress.ru
    Теги:

    Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Лариса Луппиан, Михаил Боярский

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