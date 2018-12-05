С Новым годом, крошка! Ирина Шейк и Брэдли Купер привели полуторагодовалую дочь на встречу с Санта-Клаусом

32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер делают все для того, чтобы их полуторагодовалая дочь Леа росла счастливой. Недавно знаменитости решили сводить кроху на встречу с Сантой-Клаусом, которая проходила в одном из торговых центров Лос-Анджелеса. Как бы модель и актер ни старались скрыться от объективов папарацци, им это не удалось: фотографам все равно удалось сделать несколько милых кадров.
Для семейного выхода Ирина выбрала довольно скромный аутфит: она надела белый джемпер и джинсовую юбку. Брэдли также предпочел максимально удобную одежду. А вот малышку решили нарядить в милое белое платье в горох и розовую меховую накидку. Уверены, что Леа ждет не дождется, когда же наступят Новый год и Рождество.