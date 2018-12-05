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    С Новым годом, крошка! Ирина Шейк и Брэдли Купер привели полуторагодовалую дочь на встречу с Санта-Клаусом

    05.12.2018
    До Нового года осталось всего несколько недель, поэтому многие уже наряжают елки и покупают подарки. Праздничное настроение захватило и Ирину Шейк с Брэдли Купером, которые на днях сводили маленькую дочь Леа в гости к Санта-Клаусу.

    32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер делают все для того, чтобы их полуторагодовалая дочь Леа росла счастливой. Недавно знаменитости решили сводить кроху на встречу с Сантой-Клаусом, которая проходила в одном из торговых центров Лос-Анджелеса. Как бы модель и актер ни старались скрыться от объективов папарацци, им это не удалось: фотографам все равно удалось сделать несколько милых кадров.

    Судя по снимкам, родители испытали не меньше удовольствия, чем Леа, которой будущей весной исполнится два года.

    Для семейного выхода Ирина выбрала довольно скромный аутфит: она надела белый джемпер и джинсовую юбку. Брэдли также предпочел максимально удобную одежду. А вот малышку решили нарядить в милое белое платье в горох и розовую меховую накидку. Уверены, что Леа ждет не дождется, когда же наступят Новый год и Рождество.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Legion-Media.ru
    Теги:

    Ирина Шейк, Брэдли Купер

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Классные) Доча,ни за что бы не догадалась,что Ирины)как у нас говорят в отцову породу)

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