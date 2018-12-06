Принц Уильям объяснил, почему не взял Джорджа и Шарлотту на мероприятие, на котором собрались маленькие дети

На днях на территории Кенсингтонского дворца состоялся праздник для детей и жен британских военнослужащих. Многие гости удивились, что на рождественскую вечеринку не пришли принц Джордж и принцесса Шарлотта, которые могли бы весело провести время со сверстниками. Принц Уильям рассказал, почему решил оставить ребят дома.

1 2 3 ... 8 На днях в Кенсингтонском дворце прошло мероприятие для семей британских военнослужащих

36-летний принц Уильям неоднократно жаловался на поведение своих старших детей — 5-летнего принца Джорджа и 3-летней принцессы Шарлотты. По словам герцога Кембриджского, ребята очень непоседливые, к тому же они порой капризничают. Время от времени родители все же берут малышей с собой на мероприятия, но происходит это не так уж и часто.



Поклонники британской королевской семьи надеялись, что смогут увидеть принца и принцессу на празднике в Кенсингтонском дворце — тем более что на нем собралось много маленьких детей. Однако титулованные мама и папа решили оставить мальчика и девочку, а также их 8-месячного брата Луи под присмотром няни. Принц Уильям не стал скрывать от гостей мероприятия, почему принц Джордж и принцесса Шарлотта не получили приглашения.

«Я не могу одновременно развлекать публику и присматривать за своими детьми», — пошутил герцог, явно намекая на то, что сын с дочерью не могут похвастаться ангельским поведением

Джордж и Шарлотта могли бы весело провести время. Как сообщает британское издание The Daily Mail, на празднике были организованы увлекательные мастер-классы, в которых принимали участие и родители, и дети. Так, например, вместе с пятилетним гостем по имени Гарри герцог Кембриджский изготовил шоколадные конфеты.