Ольга Бузова призналась, что не хотела жить, когда ее бросил Дмитрий Тарасов

Предательство Дмитрия Тарасова нанесло серьезную психологическую травму Ольге Бузовой. Недавно певица призналась, что из-за сильных переживаний ее даже посещали мысли о суициде.

1 2 3 ... 8 Ольга Бузова рассказала о сложном периоде своей жизни

На днях Ольга Бузова дала интервью YouTube-каналу «Вокруг ТВ», в котором рассказала о подготовке к предстоящему сольному концерту. Главной же темой беседы стала тема любви. Ведущая «Дома-2» призналась, что сейчас ее сердце наполнено любовью к жизни, однако два года назад все было иначе. Оказалось, что после предательства своего экс-супруга Дмитрия Тарасова певице было так плохо, что ей не хотелось жить.



По признанию Бузовой, от рокового поступка ее спасла мать Ирина Александровна. Женщина дала дочери совет, который та запомнила на всю жизнь.

«Она мне сказала: ''Главное, что у тебя есть, доченька, — это твоя жизнь'', — с улыбкой вспомнила Ольга.

Телеведущая также добавила, что слова мамы очень помогли ей в трудный жизненный период. «Я поняла, что вся боль, которую я ощущаю, — ничто по сравнению с тем, что у меня есть: я жива и я могу дышать. Ни одна ситуация не стоит того, чтобы прощаться с жизнью», — подытожила певица.

