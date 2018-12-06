Все ли так гладко? Эксперт расшифровывает язык жестов Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Джастин Бибер и Хейли Болдуин не устают удивлять общественность своими отношениями — то певца застают со слезами на глазах, то целующимся с женой прямо перед объективами папарацци. Woman.ru попросил эксперта по языку тела рассказать, как на самом деле обстоят дела у звездных молодоженов.

1 2 3 ... 15 Отношения недавно поженившихся Джастина Бибера и Хейли Болдуин волнуют многих поклонников

Весь мир следит за стремительно развивающимися отношениями 24-летнего Джастина Бибера и 22-летней Хейли Болдуин, которые поженились всего через пару месяцев после возобновления отношений.

Фанаты звездной пары гадают, когда молодая семья сообщит о скором пополнении в семействе, и постоянно выискивают на фото девушки признаки беременности.

Однако некоторые поклонники Джастина и Хейли настроены менее оптимистично. Несмотря на то, что молодожены постоянно показывают, как им хорошо вместе, некоторые пользователи Сети уверены, что не все так радужно.



Дело в том, что в последнее время за Джастином Бибером была замечена целая череда странностей — сначала он был обнаружен плачущим прямо посреди улицы, а затем и вовсе наголо побрился. Согласитесь, непохоже, что молодой человек пребывает на седьмом небе от счастья. Несмотря на это, папарацци не раз снимали пару во время поцелуев, объятий и даже танцев прямо на публике.



Чтобы не делать поспешных выводов о взаимоотношениях знаменитостей, мы попросили нашего постоянного эксперта по языку тела Илью Анищенко проанализировать их совместные фото и дать ответ на вопрос — хорошо ли вместе Джастину и Хейли?

Знаток языка тела считает, что отношения пары в полном порядке

По словам специалиста, мы зря переживаем за отношения певца и модели. На многих снимках они выглядят искренне счастливыми. Особенно это видно, когда они развлекаются, забывая о том, что их постоянно преследуют папарацци. «Не стоит обращать внимания на то, что на некоторых кадрах Джастин выглядит озабоченным, ведь, например, на снимке, где его оседлала Хейли, ему может быть просто тяжело — он не настолько сильный, чтобы долго носить на себе жену, даже несмотря на ее стройность», — утверждает эксперт.

И все же Илья Анищенко выявил небольшую проблему, которая в будущем может перерасти в конфликт.

«На одном из фото Джастин очень крепко держит Хейли за шею, а на другом кладет руки на ее плечи во время объятий. Это может говорить об излишнем желании контролировать супругу, что в будущем может привести к разногласиям — он хочет всецело управлять ею», — резюмировал эксперт.



Знаток языка тела заметил, что, возможно, модель уже стала замечать недостаток своего супруга, потому что на некоторых кадрах она выглядит напряженной. Будем надеяться, что влюбленные смогут избежать недопониманий, и их брак продлится долгие годы!