Рота, подъем! Что стало с актерами сериала «Кадетство»

Печка, Макар, Синица… Уверены, для многих из вас эти имена — не пустой звук. В новом материале Woman.ru решил рассказать, что стало с главными героями сериала «Кадетство».

1 2 3 ... 38 Александр Головин, Аристарх Венес, Борис Корчевников, Артем Терехов, Павел Бессонов и Кирилл Емельянов в сериале «Кадетство»

4 сентября 2006 года на телеканале СТС была показа первая серия теледрамы «Кадетство», повествующей о жизни суворовцев. Что интересно: сериал приковал к экранам не только молодежь, но и взрослое поколение, ведь там поднимались такие вечные темы, как дружба, любовь, предательство, а также отношения отцов и детей.

Конечно, нас, зрителей, подкупала и «подлинность» картинки: съемки действительно проходили в Суворовском училище, а его воспитанников играли юные ребята.

Для некоторых актеров это был первый большой опыт съемок, но сегодня нельзя назвать ни одного персонажа, которому бы мы не поверили.



С момента выхода первой серии прошло уже 12 лет, и в настоящее время звезды «Кадетства» — это уже не те мальчишки, какими мы их запомнили, а настоящие мужчины. Интересно посмотреть, как изменились герои сериала и каким образом сложилась их жизнь? В нашей фотогалерее вы найдете ответы на все вопросы.