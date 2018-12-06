Рота, подъем! Что стало с актерами сериала «Кадетство»

4 сентября 2006 года на телеканале СТС была показа первая серия теледрамы «Кадетство», повествующей о жизни суворовцев. Что интересно: сериал приковал к экранам не только молодежь, но и взрослое поколение, ведь там поднимались такие вечные темы, как дружба, любовь, предательство, а также отношения отцов и детей.
Для некоторых актеров это был первый большой опыт съемок, но сегодня нельзя назвать ни одного персонажа, которому бы мы не поверили.
С момента выхода первой серии прошло уже 12 лет, и в настоящее время звезды «Кадетства» — это уже не те мальчишки, какими мы их запомнили, а настоящие мужчины. Интересно посмотреть, как изменились герои сериала и каким образом сложилась их жизнь? В нашей фотогалерее вы найдете ответы на все вопросы.