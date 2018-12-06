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    Рота, подъем! Что стало с актерами сериала «Кадетство»

    06.12.2018
    Печка, Макар, Синица… Уверены, для многих из вас эти имена — не пустой звук. В новом материале Woman.ru решил рассказать, что стало с главными героями сериала «Кадетство».
    • Александр Головин, Аристарх Венес, Борис Корчевников, Артем Терехов, Павел Бессонов и Кирилл Емельянов
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      Александр Головин, Аристарх Венес, Борис Корчевников, Артем Терехов, Павел Бессонов и Кирилл Емельянов в сериале «Кадетство»
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    4 сентября 2006 года на телеканале СТС была показа первая серия теледрамы «Кадетство», повествующей о жизни суворовцев. Что интересно: сериал приковал к экранам не только молодежь, но и взрослое поколение, ведь там поднимались такие вечные темы, как дружба, любовь, предательство, а также отношения отцов и детей.

    Конечно, нас, зрителей, подкупала и «подлинность» картинки: съемки действительно проходили в Суворовском училище, а его воспитанников играли юные ребята.

    Для некоторых актеров это был первый большой опыт съемок, но сегодня нельзя назвать ни одного персонажа, которому бы мы не поверили.

    С момента выхода первой серии прошло уже 12 лет, и в настоящее время звезды «Кадетства» — это уже не те мальчишки, какими мы их запомнили, а настоящие мужчины. Интересно посмотреть, как изменились герои сериала и каким образом сложилась их жизнь? В нашей фотогалерее вы найдете ответы на все вопросы.

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    Текст: Дарья Сеничкина Фото: Personastars, PhotoXPress, Фомичев Михаил/ТАСС, @j_bezruk/Instagram, Vk.com
    Теги:

    Кирилл Емельянов, Анна Михайловская, Аристарх Венес, Борис Корчевников, Елена Захарова, Александр Головин

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