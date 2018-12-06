Иван Жидков вновь расстался с матерью своего годовалого сына

Летом этого года в отношениях Ивана Жидкова и его гражданской жены Лилии наступил кризис, который они вскоре благополучно преодолели. Перемирие оказалось недолгим: на днях молодая мама сообщила, что их с актером семья распалась.

1 2 3 ... 8 Гражданская жена Ивана Жидкова Лилия Соловьева сообщила, что они больше не вместе

35-летний Иван Жидков и 26-летняя Лилия Соловьева казались поклонникам счастливой парой. До недавнего времени гражданские супруги делились нежными совместными снимками в соцсетях и рассказывали о семейной жизни.

Однако 5 декабря избранница актера заявила, что они больше не вместе. Соловьева дала понять, что на этот раз разрыв будет окончательным.

«Мы разошлись как в море корабли», — процитировала Лилия строчки из популярной композиции певицы Валерии на своей странице в Инстаграме. После чего девушка пояснила: «На вопрос, что у нас с Ваней, ответ один: общий ребенок, которого мы очень любим и сделаем все для него».



Подписчики Соловьевой поддержали ее в столь непростой момент. Фолловеры Лилии уверены, что она еще помирится с Иваном, а если этого не произойдет, то обязательно встретит достойного мужчину. К слову, в подробности разрыва с гражданским мужем мама годовалого Степана не стала вдаваться. Любопытно, что в последнее время Соловьева неоднократно жаловалась на депрессивное состояние — она даже обратилась за помощью к специалисту.



Напомним, что звезда сериала «Принц Сибири» и мать его младшего ребенка уже расставались в прошлом. Правда, всего через пару месяцев разлуки поняли, что не могут жить друг без друга.