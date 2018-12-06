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    Иван Жидков вновь расстался с матерью своего годовалого сына

    06.12.2018
    Летом этого года в отношениях Ивана Жидкова и его гражданской жены Лилии наступил кризис, который они вскоре благополучно преодолели. Перемирие оказалось недолгим: на днях молодая мама сообщила, что их с актером семья распалась.
    • Иван Жидков и Лилия Соловьева
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      Гражданская жена Ивана Жидкова Лилия Соловьева сообщила, что они больше не вместе
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    35-летний Иван Жидков и 26-летняя Лилия Соловьева казались поклонникам счастливой парой. До недавнего времени гражданские супруги делились нежными совместными снимками в соцсетях и рассказывали о семейной жизни.

    Однако 5 декабря избранница актера заявила, что они больше не вместе. Соловьева дала понять, что на этот раз разрыв будет окончательным.

    «Мы разошлись как в море корабли», — процитировала Лилия строчки из популярной композиции певицы Валерии на своей странице в Инстаграме. После чего девушка пояснила: «На вопрос, что у нас с Ваней, ответ один: общий ребенок, которого мы очень любим и сделаем все для него».

    Подписчики Соловьевой поддержали ее в столь непростой момент. Фолловеры Лилии уверены, что она еще помирится с Иваном, а если этого не произойдет, то обязательно встретит достойного мужчину. К слову, в подробности разрыва с гражданским мужем мама годовалого Степана не стала вдаваться. Любопытно, что в последнее время Соловьева неоднократно жаловалась на депрессивное состояние — она даже обратилась за помощью к специалисту.

    Напомним, что звезда сериала «Принц Сибири» и мать его младшего ребенка уже расставались в прошлом. Правда, всего через пару месяцев разлуки поняли, что не могут жить друг без друга.   

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    Текст: Алиса Орехова Фото: tanushaguz/Instagram, Persona Stars
    Теги:

    Иван Жидков, Татьяна Арнтгольц

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    • Какие они мерзкие! Ради славы и бабла готовы на все: то страну поносят, то теперь до родителей дошли

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