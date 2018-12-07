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    Кейт Миддлтон призналась, что 8-месячного принца Луи уже учат махать по-королевски

    07.12.2018
    Дети герцога и герцогини Кембриджских чуть ли не с пеленок осваивают правила придворной жизни. 5-летний Джордж и 3-летняя Шарлотта уже знают, как подобает вести себя монаршим особам на публике. Оказывается, их младшего брата Луи, которому нет и года, уже тоже учат королевскому этикету.
    • Кейт Миддлтон
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      Кейт Миддлтон призналась, что маленького принца Луи уже учат королевскому этикету
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    Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон пока редко появляются на официальных мероприятиях вместе с родителями. Герцог Кембриджский не раз жаловался на далеко не ангельское поведение Джорджа и Шарлотты, за которыми нужен глаз да глаз. Однако важные для королевской семьи события малыши все же не пропускают. Понятное дело, принц и принцесса в силу своего возраста шалят, но все равно стараются вести себя так, как и полагается титулованным особам.

    Шарлотта в свои три года уже умеет грациозно махать, как настоящая королева. Джордж не отстает от младшей сестры, пусть порой и выглядит смущенно.

    На днях стало известно, что маленького Луи, которому только недавно исполнилось восемь месяцев, уже учат приветствовать публику по-королевски. Об этом рассказала Кэтрин во время визита на Кипр.

    Как пишет британское издание The Mirror, в ходе мероприятия герцогиня пообщалась с молодой мамой по имени Риан Дэвис, которая пришла с трехмесячной дочкой. По словам женщины, Кейт Миддлтон поинтересовалась у нее, хорошо ли спит кроха, а также поведала об успехах принца Луи.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru
    Теги:

    Кейт Миддлтон, Принцесса Шарлотта Елизавета Диана, Принц Джордж Александр Луи, Принц Уильям, Принц Луи Артур Чарльз, Камилла Паркер Боулз, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Чарльз

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • До чего милые красивые дети у Кейт с Уильям получаются.

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