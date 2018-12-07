Кейт Миддлтон призналась, что 8-месячного принца Луи уже учат махать по-королевски

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон пока редко появляются на официальных мероприятиях вместе с родителями. Герцог Кембриджский не раз жаловался на далеко не ангельское поведение Джорджа и Шарлотты, за которыми нужен глаз да глаз. Однако важные для королевской семьи события малыши все же не пропускают. Понятное дело, принц и принцесса в силу своего возраста шалят, но все равно стараются вести себя так, как и полагается титулованным особам.
Шарлотта в свои три года уже умеет грациозно махать, как настоящая королева. Джордж не отстает от младшей сестры, пусть порой и выглядит смущенно.
Как пишет британское издание The Mirror, в ходе мероприятия герцогиня пообщалась с молодой мамой по имени Риан Дэвис, которая пришла с трехмесячной дочкой. По словам женщины, Кейт Миддлтон поинтересовалась у нее, хорошо ли спит кроха, а также поведала об успехах принца Луи.