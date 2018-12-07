Кейт Миддлтон призналась, что 8-месячного принца Луи уже учат махать по-королевски

Дети герцога и герцогини Кембриджских чуть ли не с пеленок осваивают правила придворной жизни. 5-летний Джордж и 3-летняя Шарлотта уже знают, как подобает вести себя монаршим особам на публике. Оказывается, их младшего брата Луи, которому нет и года, уже тоже учат королевскому этикету.

1 2 3 ... 8 Кейт Миддлтон призналась, что маленького принца Луи уже учат королевскому этикету

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон пока редко появляются на официальных мероприятиях вместе с родителями. Герцог Кембриджский не раз жаловался на далеко не ангельское поведение Джорджа и Шарлотты, за которыми нужен глаз да глаз. Однако важные для королевской семьи события малыши все же не пропускают. Понятное дело, принц и принцесса в силу своего возраста шалят, но все равно стараются вести себя так, как и полагается титулованным особам.



Шарлотта в свои три года уже умеет грациозно махать, как настоящая королева. Джордж не отстает от младшей сестры, пусть порой и выглядит смущенно.

На днях стало известно, что маленького Луи, которому только недавно исполнилось восемь месяцев, уже учат приветствовать публику по-королевски. Об этом рассказала Кэтрин во время визита на Кипр.

Как пишет британское издание The Mirror, в ходе мероприятия герцогиня пообщалась с молодой мамой по имени Риан Дэвис, которая пришла с трехмесячной дочкой. По словам женщины, Кейт Миддлтон поинтересовалась у нее, хорошо ли спит кроха, а также поведала об успехах принца Луи.