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    Елена Захарова отметила первый день рождения дочери

    07.12.2018
    На днях 43-летняя Елена Захарова отпраздновала важное событие: ровно год назад она стала мамой. По этому случаю актриса опубликовала трогательный пост в Инстаграме.

    Актриса Елена Захарова старается жить по принципу о том, что счастье любит тишину. Звезда сериала «Кадетство», несколько лет назад пережившая тяжелую утрату, сегодня довольно сдержанно говорит о личной жизни. Впрочем, она не скрывает, что теперь у нее все хорошо. 6 декабря знаменитость решила разделить радостное и очень важное событие со своими поклонниками: год назад она родила долгожданную дочь.

    По случаю дня рождения малышки, имя которой Елена по-прежнему скрывает, она опубликовала праздничный кадр в Инстаграме. На снимке Захарова позирует на фоне воздушных шаров и держит в руках бежевые туфли, которые принадлежат девочке.

    «Нам сегодня год! Господи, спасибо за самое главное счастье в моей жизни!» — подписала фотографию кинозвезда.

    Как прошел праздник, можно только догадываться — актриса не стала вдаваться в детали торжества. К слову, фото самой крохи молодая мама, в отличие от многих своих коллег, пока не публикует на личной странице в соцсети.   

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Елена Захарова

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Я на столько за нее рада, просто не передать словами. Счастья ей. Она молодец.

    • Она

      Я на столько за нее рада, просто не передать словами. Счастья ей. Она молодец.

      Молодец в чем? В том, что родила от женатого?

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