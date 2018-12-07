Елена Захарова отметила первый день рождения дочери

На днях 43-летняя Елена Захарова отпраздновала важное событие: ровно год назад она стала мамой. По этому случаю актриса опубликовала трогательный пост в Инстаграме.

1 2 3 4 5 6 Елена Захарова отпраздновала первый день рождения дочери

Актриса Елена Захарова старается жить по принципу о том, что счастье любит тишину. Звезда сериала «Кадетство», несколько лет назад пережившая тяжелую утрату, сегодня довольно сдержанно говорит о личной жизни. Впрочем, она не скрывает, что теперь у нее все хорошо. 6 декабря знаменитость решила разделить радостное и очень важное событие со своими поклонниками: год назад она родила долгожданную дочь.



По случаю дня рождения малышки, имя которой Елена по-прежнему скрывает, она опубликовала праздничный кадр в Инстаграме. На снимке Захарова позирует на фоне воздушных шаров и держит в руках бежевые туфли, которые принадлежат девочке.

«Нам сегодня год! Господи, спасибо за самое главное счастье в моей жизни!» — подписала фотографию кинозвезда.

Как прошел праздник, можно только догадываться — актриса не стала вдаваться в детали торжества. К слову, фото самой крохи молодая мама, в отличие от многих своих коллег, пока не публикует на личной странице в соцсети.