Светлана Лобода отвела дочь на концерт к Тиллю Линдеманну

Весной этого года Светлана Лобода стала мамой во второй раз. 36-летняя артистка по-прежнему скрывает имя отца своей дочери Тильды. Однако поклонники исполнительницы хита «Парень» уверены, что им является 55-летний Тилль Линдеманн. К тому же сами селебы неоднократно подогревали слухи о своем романе. Так, например, именно вокалист рок-коллектива Rammstein забирал певицу после сложной операции из больницы. А через несколько недель после этого и сама Лобода прилетела в Германию, где живет Линдеманн, с гастролями.
На днях знаменитости вновь заставили общественность говорить о своих отношениях. Светлана побывала на закрытом концерте Тилля в модном столичном клубе Icon.
Девочка провела в клубе около часа до того, как началось шоу, а затем уехала вместе с няней.
Лобода же осталась до самого конца. За выступлением Линдеманна она наблюдала из VIP-ложи. По информации журналистов, после окончания концерта знаменитости уединились в гримерке рокера.