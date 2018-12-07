Светлана Лобода отвела дочь на концерт к Тиллю Линдеманну

На днях в Москве состоялся закрытый концерт солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Мероприятие не смогла пропустить Светлана Лобода, которой уже не первый месяц приписывают роман с немецким рокером. Интересно, что компанию певице составила ее дочь.

1 2 3 ... 8 Светлана Лобода побывала на концерте Тилля Линдеманна в Москве

Весной этого года Светлана Лобода стала мамой во второй раз. 36-летняя артистка по-прежнему скрывает имя отца своей дочери Тильды. Однако поклонники исполнительницы хита «Парень» уверены, что им является 55-летний Тилль Линдеманн. К тому же сами селебы неоднократно подогревали слухи о своем романе. Так, например, именно вокалист рок-коллектива Rammstein забирал певицу после сложной операции из больницы. А через несколько недель после этого и сама Лобода прилетела в Германию, где живет Линдеманн, с гастролями.



На днях знаменитости вновь заставили общественность говорить о своих отношениях. Светлана побывала на закрытом концерте Тилля в модном столичном клубе Icon.

Как сообщает корреспондент издания Dni.ru , певица была не одна — с ней приехала и сее таршая дочь Ева.

Девочка провела в клубе около часа до того, как началось шоу, а затем уехала вместе с няней.



Лобода же осталась до самого конца. За выступлением Линдеманна она наблюдала из VIP-ложи. По информации журналистов, после окончания концерта знаменитости уединились в гримерке рокера.