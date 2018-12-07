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    Денис Глушаков намерен подать в суд на свою жену за мошенничество

    07.12.2018
    Скандал между супругами Денисом Глушаковым и его супругой Дарьей не утихает. На днях стало известно, что полузащитник «Спартака» подал в суд на мать своих детей, обвинив ее в мошенничестве.
    • Денис Глушаков с женой Дарьей
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      В СМИ появилась информация о том, что Денис Глушаков хочет подать заявление в суд на свою жену Дарью
      Смотреть галерею

    Бракоразводный процесс четы Глушаковых начался еще в сентябре. Тогда супруга футболиста Дарья заявила, что поймала мужа на измене, в доказательство приложив видео из бани, где Денис отдыхал с другой женщиной. В свое оправдание полузащитник «Спартака» заявил, что уже несколько месяцев не живет с супругой, и этот ролик — просто провокация с ее стороны, так как на самом деле это у нее уже давно другой мужчина. Тогда Глушакова сделала новое публичное заявление: девушка уверяла, что муж неоднократно поднимал на нее руку, а однажды избил прямо на улице. И вот уже несколько месяцев развод супругов больше похож на настоящую войну.

    У Дарьи и Дениса подрастают две дочери — Валерия и Александра. По закону после развода суд скорее всего обяжет футболиста выплачивать алименты.

    По сообщениям Telegram-канала Mash, Глушаков всячески уклоняется от этого, ведь алименты составят треть его зарплаты, которая меж тем достигает двух миллионов евро в год.

    Судя по всему, Денис придерживается позиции «лучшая защита — это нападение». По информации все того же канала, футболист собирается подать на жену в суд за мошенничество. С чем связаны такие громкие обвинения, не уточняется. Более того: на днях был снят арест с имущества полузащитника «Спартака», наложенный судом еще в октябре, чего никак не должно было произойти, пока бракоразводный процесс не завершен. За это время Денис успел снять 300 миллионов рублей со счета своей пока еще супруги. Woman.ru следит за развитием событий.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Денис Глушаков

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    Комментарии (14) Добавить комментарий
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    • Жуть... Вдруг мертва уже ... страшно ........ неужели мировые правозащитники реально не могут узнать - точно ли девушка жива...,, чтоб она сама вышла в свет

    • Жуть... Вдруг мертва уже ... страшно ........ неужели мировые правозащитники реально не могут узнать - точно ли девушка жива...,, чтоб она сама вышла в свет

    • Гость

      Жуть... Вдруг мертва уже ... страшно ........ неужели мировые правозащитники реально не могут узнать - точно ли девушка жива...,, чтоб она сама вышла в свет

      яфигею с таких комментариев!300 (!) лямов! Триста! ЕГо денег. Проценты с таких зарплат неработающим взрослым людям - воровство. Закон надо менять. Почти всежены футболистов и есть мошенницы, расставляют ноги и рожают детей, чтобы жить безбедно. Исключение, наверно, одна Маша Погребняк. У этой же на лице написано - деревенская прохиндейка на ботоксе, которая не училась и не работалавсю сознательную жизнь. Чему могут такие бабы научить детей? Я за футболиста. Пусть не лезет в его жизнь и деньги. Алименты только на еду и вещи, образование. Остальное -0 в фонд, которым сам ребенок может воспользоваться только в 18, а то и в 20 лет, или в 25, чтобы мать не влияла.

    • А кто знает, если при разводе снять все деньги мужа и продать его вещи, за это что то будет? Он же добровольно в квартире живет с женой и все что в квартире это как бы общее?

    • Я имею в виду, лучше чтобы муж держал все накопления в квартире и если развод, я же смогу взять эту заначку?

    • Гость

      яфигею с таких комментариев!300 (!) лямов! Триста! ЕГо денег. Проценты с таких зарплат неработающим взрослым людям - воровство. Закон надо менять. Почти всежены футболистов и есть мошенницы, расставляют ноги и рожают детей, чтобы жить безбедно. Исключение, наверно, одна Маша Погребняк. У этой же на лице написано - деревенская прохиндейка на ботоксе, которая не училась и не работалавсю сознательную жизнь. Чему могут такие бабы научить детей? Я за футболиста. Пусть не лезет в его жизнь и деньги. Алименты только на еду и вещи, образование. Остальное -0 в фонд, которым сам ребенок может воспользоваться только в 18, а то и в 20 лет, или в 25, чтобы мать не влияла.

      Это коммент к другой статье видимо.Про дочь арабского шейха,или кто он там.Вуман сделайте чего-нить уже,чтоб комменты не путались.А по теме:футбол это болото какое-то,наш особенно.Столько там грязи😒

    • Гость

      А кто знает, если при разводе снять все деньги мужа и продать его вещи, за это что то будет? Он же добровольно в квартире живет с женой и все что в квартире это как бы общее?

      так и делают мошенницы. Можно в браке продать, предполагается, что это совместное решение. Но вы же не думаете, что 300 лямовэта перогидрольная мадам сама заработала? Забрал свое и правильно сделал.

    • Гость

      Это коммент к другой статье видимо.Про дочь арабского шейха,или кто он там.Вуман сделайте чего-нить уже,чтоб комменты не путались.А по теме:футбол это болото какое-то,наш особенно.Столько там грязи😒

      Футбол не грязь, грязь вся идет от продажных бабенций, которые деньги футболистов только во сне видели, сами и 30тысячв месяц заработать не способны. Вот заэти деньги от лени и невежества они сходят с ума. Скупают бренды, кокаин, ходят на тусовки, а когда бум и мужик уходит, у техсносит крышку. Как теперь жить?Своим умом? Своим они себе и на трусы дорогие не заработают. Искать нового? Так уже вон ихвсех знают, никто не хочет пользованную и испорченную. А нормального ббизнесмена они заинтересовать не могут, тк прожгли свою жизнь. Они даже не заинтересуют любого образованного мужчину с зп 50-200 тысяч.

    • не тех людей посадили. можно этих уже выпустить, а Дениса в паре с Кержаковым - на смену?

    • Гость

      яфигею с таких комментариев!300 (!) лямов! Триста! ЕГо денег. Проценты с таких зарплат неработающим взрослым людям - воровство. Закон надо менять. Почти всежены футболистов и есть мошенницы, расставляют ноги и рожают детей, чтобы жить безбедно. Исключение, наверно, одна Маша Погребняк. У этой же на лице написано - деревенская прохиндейка на ботоксе, которая не училась и не работалавсю сознательную жизнь. Чему могут такие бабы научить детей? Я за футболиста. Пусть не лезет в его жизнь и деньги. Алименты только на еду и вещи, образование. Остальное -0 в фонд, которым сам ребенок может воспользоваться только в 18, а то и в 20 лет, или в 25, чтобы мать не влияла.

      ЧЕЕЕЕЕЕЕ? А то что она окончила мед по специальности стоматология ничего не говорит? И как она должна была работать? В декрете? Безмозглые куры.... Не даст вам любовница Глушака отсосать у него даже за айфон, успокойтесь блин.... Она уже адвоката наняла чтоб обобрать соперницу как липку...

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