Денис Глушаков намерен подать в суд на свою жену за мошенничество

Бракоразводный процесс четы Глушаковых начался еще в сентябре. Тогда супруга футболиста Дарья заявила, что поймала мужа на измене, в доказательство приложив видео из бани, где Денис отдыхал с другой женщиной. В свое оправдание полузащитник «Спартака» заявил, что уже несколько месяцев не живет с супругой, и этот ролик — просто провокация с ее стороны, так как на самом деле это у нее уже давно другой мужчина. Тогда Глушакова сделала новое публичное заявление: девушка уверяла, что муж неоднократно поднимал на нее руку, а однажды избил прямо на улице. И вот уже несколько месяцев развод супругов больше похож на настоящую войну.
У Дарьи и Дениса подрастают две дочери — Валерия и Александра. По закону после развода суд скорее всего обяжет футболиста выплачивать алименты.
Судя по всему, Денис придерживается позиции «лучшая защита — это нападение». По информации все того же канала, футболист собирается подать на жену в суд за мошенничество. С чем связаны такие громкие обвинения, не уточняется. Более того: на днях был снят арест с имущества полузащитника «Спартака», наложенный судом еще в октябре, чего никак не должно было произойти, пока бракоразводный процесс не завершен. За это время Денис успел снять 300 миллионов рублей со счета своей пока еще супруги. Woman.ru следит за развитием событий.