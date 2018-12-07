Денис Глушаков намерен подать в суд на свою жену за мошенничество

Скандал между супругами Денисом Глушаковым и его супругой Дарьей не утихает. На днях стало известно, что полузащитник «Спартака» подал в суд на мать своих детей, обвинив ее в мошенничестве.

1 2 3 ... 8 В СМИ появилась информация о том, что Денис Глушаков хочет подать заявление в суд на свою жену Дарью

Бракоразводный процесс четы Глушаковых начался еще в сентябре. Тогда супруга футболиста Дарья заявила, что поймала мужа на измене, в доказательство приложив видео из бани, где Денис отдыхал с другой женщиной. В свое оправдание полузащитник «Спартака» заявил, что уже несколько месяцев не живет с супругой, и этот ролик — просто провокация с ее стороны, так как на самом деле это у нее уже давно другой мужчина. Тогда Глушакова сделала новое публичное заявление: девушка уверяла, что муж неоднократно поднимал на нее руку, а однажды избил прямо на улице. И вот уже несколько месяцев развод супругов больше похож на настоящую войну.



У Дарьи и Дениса подрастают две дочери — Валерия и Александра. По закону после развода суд скорее всего обяжет футболиста выплачивать алименты.

По сообщениям Telegram-канала Mash, Глушаков всячески уклоняется от этого, ведь алименты составят треть его зарплаты, которая меж тем достигает двух миллионов евро в год.

Судя по всему, Денис придерживается позиции «лучшая защита — это нападение». По информации все того же канала, футболист собирается подать на жену в суд за мошенничество. С чем связаны такие громкие обвинения, не уточняется. Более того: на днях был снят арест с имущества полузащитника «Спартака», наложенный судом еще в октябре, чего никак не должно было произойти, пока бракоразводный процесс не завершен. За это время Денис успел снять 300 миллионов рублей со счета своей пока еще супруги. Woman.ru следит за развитием событий.