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    Папарацци сняли Деми Мур с предполагаемой возлюбленной и ее дочерью

    07.12.2018
    В Сети уже долгое время ходят слухи о том, что Деми Мур разочаровалась в мужчинах и переключилась на женщин. Недавно папарацци сделали новые интригующие фото со звездой и ее предполагаемой девушкой.

    56-летней актрисе Деми Мур совсем не везло с мужчинами — сначала распался ее брак «крепким орешком» Брюсом Уиллисом, а позже ей изменил Эштон Катчер, который был моложе знаменитости на целых шестнадцать лет.

    Уже восьмой год ничего не слышно о новых отношениях актрисы. Поговаривают, что после болезненного разрыва с Катчером Мур решила переключиться на женщин.

    Журналисты портала RadarOnline провели расследование, в ходе которого выяснилось, что последние два года Деми встречается с 44-летней сербской стилисткой Машей Мандзуки. 

    Однако до недавнего времени это было лишь догадкой, однако на днях папарацци удалось сфотографировать актрису и стилиста. Охотники за сенсациями поймали в фотообъективы женщин, которые прогуливались по магазинам вместе с 2-летней дочерью Мандзуки.

    На фото Деми держит девочку на руках, как будто это ее дочь, а не Маши — она обнимает и прижимает ее к себе, мило общаясь в это время со своей спутницей. Погруженные в приятные хлопоты по поводу ребенка женщины выглядели как настоящая пара. Возможно, их действительно связывает что-то большее, нежели просто дружба?

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    Текст: Александра Борисова
    Теги:

    Деми Мур

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • А у этой Маши дочь тоже от женщины?

    • Ой напридумывали. Будто она не девочку на руках держит, а любовью прямо на людях с Машей занимается. Как нужно себя вести, когда милого ребенка на руках держишь, тем более от человека, с которым тебе приятно общаться? С каменным лицом стоять и смотреть в сторону и не дай бог взгляд на ребенка упадет?

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