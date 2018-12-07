Папарацци сняли Деми Мур с предполагаемой возлюбленной и ее дочерью

В Сети уже долгое время ходят слухи о том, что Деми Мур разочаровалась в мужчинах и переключилась на женщин. Недавно папарацци сделали новые интригующие фото со звездой и ее предполагаемой девушкой.

1 2 3 4 5 6 7 Недавно журналисты сфотографировали Деми Мур, Машу Мандзуки и ее дочь

56-летней актрисе Деми Мур совсем не везло с мужчинами — сначала распался ее брак «крепким орешком» Брюсом Уиллисом, а позже ей изменил Эштон Катчер, который был моложе знаменитости на целых шестнадцать лет.



Уже восьмой год ничего не слышно о новых отношениях актрисы. Поговаривают, что после болезненного разрыва с Катчером Мур решила переключиться на женщин.

Журналисты портала RadarOnline провели расследование, в ходе которого выяснилось, что последние два года Деми встречается с 44-летней сербской стилисткой Машей Мандзуки.

Однако до недавнего времени это было лишь догадкой, однако на днях папарацци удалось сфотографировать актрису и стилиста. Охотники за сенсациями поймали в фотообъективы женщин, которые прогуливались по магазинам вместе с 2-летней дочерью Мандзуки.



На фото Деми держит девочку на руках, как будто это ее дочь, а не Маши — она обнимает и прижимает ее к себе, мило общаясь в это время со своей спутницей. Погруженные в приятные хлопоты по поводу ребенка женщины выглядели как настоящая пара. Возможно, их действительно связывает что-то большее, нежели просто дружба?

