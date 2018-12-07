Наталья Фриске похвасталась результатами своего похудения и рассказала, как ей удалось сбросить вес

Не так давно Наталья Фриске начала худеть. За короткое время девушка сбросила несколько килограммов и теперь рассказывает подписчикам, как ей удалось это сделать.

Наталья Фриске активно ведет свою страницу в Инстаграме. В последнее время подписчики девушки заметили, что она сильно похудела, и стали расспрашивать, как добиться таких же результатов.



Наталья решила посвятить этой теме целый пост и дала несколько полезных советов. «Пришла пора, когда я поняла, что нужно меняться. Я уже не могла смотреть на себя в зеркало, не могла купить одежду, которая мне нравится. Из-за этого у меня началась депрессия: я почти не выходила из дома и чувствовала себя ужасно», — призналась фолловерам девушка.

После этого Наталья взяла себя в руки: записалась в спортзал и стала заниматься под руководством тренера, который к тому же рассказал ей, как правильно питаться.

Так, под запретом для Фриске оказалось сладкое, мучное и жирное. «За каждый срыв в еде он давал мне такие упражнения, что я еле выползала из зала», — поделилась Фриске. Также выяснилось, что Наталья — противница любых диет. Строгие ограничения негативно сказываются на ее самочувствии: появляется слабость и головокружение.



Кроме того, девушка отметила, что помимо питания и регулярных занятий спортом ее похудению способствовал массаж два раза в неделю. Подытожила Наталья свой пост признанием, что самое сложное — это начать.

