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    Наталья Фриске похвасталась результатами своего похудения и рассказала, как ей удалось сбросить вес

    07.12.2018
    Не так давно Наталья Фриске начала худеть. За короткое время девушка сбросила несколько килограммов и теперь рассказывает подписчикам, как ей удалось это сделать.

    Наталья Фриске активно ведет свою страницу в Инстаграме. В последнее время подписчики девушки заметили, что она сильно похудела, и стали расспрашивать, как добиться таких же результатов.

    Наталья решила посвятить этой теме целый пост и дала несколько полезных советов. «Пришла пора, когда я поняла, что нужно меняться. Я уже не могла смотреть на себя в зеркало, не могла купить одежду, которая мне нравится. Из-за этого у меня началась депрессия: я почти не выходила из дома и чувствовала себя ужасно», — призналась фолловерам девушка.

    После этого Наталья взяла себя в руки: записалась в спортзал и стала заниматься под руководством тренера, который к тому же рассказал ей, как правильно питаться.

    Так, под запретом для Фриске оказалось сладкое, мучное и жирное. «За каждый срыв в еде он давал мне такие упражнения, что я еле выползала из зала», — поделилась Фриске. Также выяснилось, что Наталья — противница любых диет. Строгие ограничения негативно сказываются на ее самочувствии: появляется слабость и головокружение.

    Кроме того, девушка отметила, что помимо питания и регулярных занятий спортом ее похудению способствовал массаж два раза в неделю. Подытожила Наталья свой пост признанием, что самое сложное — это начать.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram
    Теги:

    Наталья Фриске

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • молодчина! Так держать!

    • А это кто такая, чем она знаменита, похудеть-это все, чего это дама добилась в жизни?

    • Как же хочется Наталье урвать хоть немного Жанниной славы, любым способом, уже в ее двойника превратилась. А двойник всегда будет проигрывать оригиналу, даже ушедшему...

    • Наталья, где деньги?

    • Что то пока Жанна была жива, всё равно было .....как она поела, похудела, что сказала, куда пошла. Да кто она такая чтобы про неё столько писать? Делайте тогда честные заголовки - Наталья Копылова сбросила лишний вес. Никто даже внимания не обратит.

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