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    Сергей Шнуров, Екатерина Варнава и Оксимирон в Инстаграме: самые интересные снимки недели

    08.12.2018
    На прошедшей неделе мы выяснили, какого питомца завел Сергей Шнуров, к чему готовится Лукерья Ильяшенко и в чем секрет улыбки Егора Крида.
    • Екатерина Варнава
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      Екатерина Варнава могла бы вести мастер-класс «Как отлично получаться на фото, где бы вы ни были», ведь не место красит человека...
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    Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Павел Воля, Екатерина Вилкова, Сергей Шнуров, Анастасия Стоцкая, Михаил Боярский, Дима Билан, Лукерья Ильяшенко, Oxxxymiron (Мирон Федоров), Андрей Малахов, Светлана Ходченкова, Ирина Аллегрова, Алексей Молчанов, Егор Крид, Лера Кудрявцева, Екатерина Варнава, Звезды в Инстаграме

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