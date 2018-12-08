Сергей Шнуров, Екатерина Варнава и Оксимирон в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, какого питомца завел Сергей Шнуров, к чему готовится Лукерья Ильяшенко и в чем секрет улыбки Егора Крида.

1 2 3 ... 15 Екатерина Варнава могла бы вести мастер-класс «Как отлично получаться на фото, где бы вы ни были», ведь не место красит человека...

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

