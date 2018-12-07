Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей рассказала о домогательствах Леонида Гайдая

Не так давно Наталья Варлей выпустила автобиографию «Канатоходка». Среди всего прочего, актриса поделилась в книге подробностями съемок «Кавказской пленницы». По ее словам, режиссер картины Леонид Гайдай пытался вступить с ней в интимную связь.
Варлей рассказала, что после празднования дня рождения Александра Демьяненко Гайдай предложил проводить ее до номера в гостинице.
Режиссер настоял на том, чтобы зайти к ней в комнату. Как пишет актриса, они вели светскую беседу, но между ними росло напряжение. Затем за Гайдаем зашла его жена Нина Гребешкова.
«Я не нашла ничего умнее, чем заявить: ''Мы говорим о работе!''. Нина Павловна молча вышла», — рассказала знаменитость.
Перед уходом режиссер попытался поцеловать Варлей. В ответ та вытолкнула режиссера из номера.
Недавно вдова Леонида Гайдая прокомментировала слова актрисы порталу Ридус: «Пусть пишет. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне неинтересно». Похоже, Нина Гребешкова не готова обсуждать прошлое своего мужа.
Нужно было, конечно, об этом написать. Отблагодарить за то, что прославил.