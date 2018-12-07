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    Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей рассказала о домогательствах Леонида Гайдая

    07.12.2018
    Кто бы мог подумать, что на съемках всеми любимого фильма «Кавказская пленница» имели место сексуальные домогательства! Об этом в своей автобиографии рассказала Недавно 71-летняя Наталья Варлей. 

    Не так давно Наталья Варлей выпустила автобиографию «Канатоходка». Среди всего прочего, актриса поделилась в книге подробностями съемок «Кавказской пленницы». По ее словам, режиссер картины Леонид Гайдай пытался вступить с ней в интимную связь.

    Варлей рассказала, что после празднования дня рождения Александра Демьяненко Гайдай предложил проводить ее до номера в гостинице. 

    Режиссер настоял на том, чтобы зайти к ней в комнату. Как пишет актриса, они вели светскую беседу, но между ними росло напряжение. Затем за Гайдаем зашла его жена Нина Гребешкова.

    «Я не нашла ничего умнее, чем заявить: ''Мы говорим о работе!''. Нина Павловна молча вышла», — рассказала знаменитость.  

    Перед уходом режиссер попытался поцеловать Варлей. В ответ та вытолкнула режиссера из номера. 

    Недавно вдова Леонида Гайдая прокомментировала слова актрисы порталу Ридус: «Пусть пишет. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне неинтересно». Похоже, Нина Гребешкова не готова обсуждать прошлое своего мужа.

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Малышев Николай/ТАСС, Personastars, Legion-Media.ru
    Теги:

    Наталья Варлей, Владимир Этуш

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    Комментарии (18) Добавить комментарий
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    • Нужно было, конечно, об этом написать. Отблагодарить за то, что прославил.

    • И эта туда же... старая перечница

    • О, господи, и Варлей туда же. В самом деле, кому сейчас это интересно уже?

    • Фуууу,ну зачем ей это???? 71 год и так позориться,мужик ею поцеловать пытался,жуть то какаяяяяя.

    • Ну и чему вот эти откровения? Столько лет все любят их экранные образы и вовсе не обязательно так разочаровывать публику. Итак понятно, что все актеры и режиссёры не совсем верные и благочестивые, но к чему это грязное белье. Надоели уже со своими абортами, изменами и прочим. Лучше бы оставались в памяти людей прекрасными актерами с запоминающимися ролями, за которые их любили миллионы.

    • Очень долгожданный сезон! Интересно, создатели сериала удивят нас напоследочек...;)

    • Маразм и климакс! Какая молодец Нина Гребешкова, жена Л.Гайдая. Прямо в точку сказала.

    • Молодец, что решилась рассказать. А то у нас все шутки да прибаутки, либо замалчивание проблемы.

    • Гость

      Маразм и климакс! Какая молодец Нина Гребешкова, жена Л.Гайдая. Прямо в точку сказала.

      Ваши мама и бабушка после климакса впали в маразм? Если нет, то зачем повторяете чушь за женой Гайдая?

    • Вспомнила бабка, как в девках была))))

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