Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей рассказала о домогательствах Леонида Гайдая

Кто бы мог подумать, что на съемках всеми любимого фильма «Кавказская пленница» имели место сексуальные домогательства! Об этом в своей автобиографии рассказала Недавно 71-летняя Наталья Варлей.

1 2 3 4 5 6 Наталья Варлей обвинила Леонида Гайдая в домогательствах

Не так давно Наталья Варлей выпустила автобиографию «Канатоходка». Среди всего прочего, актриса поделилась в книге подробностями съемок «Кавказской пленницы». По ее словам, режиссер картины Леонид Гайдай пытался вступить с ней в интимную связь.



Варлей рассказала, что после празднования дня рождения Александра Демьяненко Гайдай предложил проводить ее до номера в гостинице.



Режиссер настоял на том, чтобы зайти к ней в комнату. Как пишет актриса, они вели светскую беседу, но между ними росло напряжение. Затем за Гайдаем зашла его жена Нина Гребешкова.



«Я не нашла ничего умнее, чем заявить: ''Мы говорим о работе!''. Нина Павловна молча вышла», — рассказала знаменитость.



Перед уходом режиссер попытался поцеловать Варлей. В ответ та вытолкнула режиссера из номера.



Недавно вдова Леонида Гайдая прокомментировала слова актрисы порталу Ридус: «Пусть пишет. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне неинтересно». Похоже, Нина Гребешкова не готова обсуждать прошлое своего мужа.

