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    Сергей Безруков и Анна Матисон вышли на первую прогулку с новорожденным сыном

    07.12.2018
    В конце ноября у Сергея Безрукова и Анны Матисон родился второй общий ребенок. На днях супруги впервые сходили на прогулку с маленьким Степаном, о чем актер сообщил на своей странице в соцсети.
    • Сергей Безруков, Анна Матисон
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      Сергей Безруков поделился в соцсети снимком, сделанным во время прогулки с маленьким сыном и женой
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    В последнее время 45-летний Сергей Безруков предпочитает лично делиться с поклонниками радостными новостями из своей жизни. 24 ноября актер сообщил подписчикам в Инстаграме, что вновь стал отцом. А уже на следующий день после этого звезда сериала «Бригада» рассекретил имя новорожденного, а также озвучил его рост и вес.

    7 декабря молодой отец опубликовал в соцсети первый кадр с малышом и 35-летней женой Анной Матисон.

    «Первая прогулка! Всех с наступающими выходными, дорогие мои!» — подписал фотографию артист. Кроха лежал в коляске, пока мама заботливо поправляла одеяло, поэтому рассмотреть его фанаты Сергея пока толком не смогли.

    Поклонники Безрукова оставили множество теплых комментариев под фото, пожелав его семье здоровья. Многие отметили, что после появления на свет сына актер в буквальном смысле светится от счастья.

    Кстати, в настоящее время знаменитость находится в декретном отпуске. В конце ноября Сергей Безруков признался, что на полтора месяца сделает перерыв в работе, чтобы побыть с женой и детьми.   

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Анна Матисон, Сергей Безруков

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