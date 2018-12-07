Анастасия Тарасова рассказала о том, какой растет их с Дмитрием дочь

24-летняя Анастасия Тарасова часто общается со своими подписчиками в соцсети. На днях жена известного футболиста ответила на вопросы фанатов об их дочери, которой скоро исполнится пять месяцев.

Молодая мама Анастасия Тарасова активна в соцсетях: она не только практически каждый день публикует новые снимки, но и общается с подписчиками в комментариях к постам. Обычно модель дает советы фолловерам, либо ставит на место хейтеров. Однако на днях жена 31-летнего Дмитрия Тарасова решила провести сессию вопросов и ответов, в ходе которой рассказала о том, какой растет ее маленькая дочь Милана.

По словам Анастасии, ее малышка — очень позитивная. «Милаша просто чудо! Пытается ползать, активно переворачивается и заливается смехом», — сообщила Тарасова в новой инстаграм-истории.

Знаменитость также поведала, что уже готовится к Новому году: 28 декабря она вместе с мужем и дочкой собирается наряжать праздничную ель.



Многих также интересует то, как Тарасова умудряется присматривать за дочерью и находить время на себя. Супруга полузащитника «Локомотива» отметила, что услугами няни она пока не пользуется и в ближайшем будущем не планирует никого нанимать. «Зовем мамочку мужу, если надумываем выбраться из дома», — пояснила Анастасия. Кроме того, модель призналась, что они с любимым мужчиной уже задумываются о рождении еще одного ребенка.