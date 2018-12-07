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    Анастасия Тарасова рассказала о том, какой растет их с Дмитрием дочь

    07.12.2018
    24-летняя Анастасия Тарасова часто общается со своими подписчиками в соцсети. На днях жена известного футболиста ответила на вопросы фанатов об их дочери, которой скоро исполнится пять месяцев.

    Молодая мама Анастасия Тарасова активна в соцсетях: она не только практически каждый день публикует новые снимки, но и общается с подписчиками в комментариях к постам. Обычно модель дает советы фолловерам, либо ставит на место хейтеров. Однако на днях жена 31-летнего Дмитрия Тарасова решила провести сессию вопросов и ответов, в ходе которой рассказала о том, какой растет ее маленькая дочь Милана.

    По словам Анастасии, ее малышка — очень позитивная. «Милаша просто чудо! Пытается ползать, активно переворачивается и заливается смехом», — сообщила Тарасова в новой инстаграм-истории.

    Знаменитость также поведала, что уже готовится к Новому году: 28 декабря она вместе с мужем и дочкой собирается наряжать праздничную ель.

    Многих также интересует то, как Тарасова умудряется присматривать за дочерью и находить время на себя. Супруга полузащитника «Локомотива» отметила, что услугами няни она пока не пользуется и в ближайшем будущем не планирует никого нанимать. «Зовем мамочку мужу, если надумываем выбраться из дома», — пояснила Анастасия. Кроме того, модель призналась, что они с любимым мужчиной уже задумываются о рождении еще одного ребенка.

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram
    Теги:

    Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов

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