Неожиданный рождественский подарок принцессы Дианы, который вызвал недовольство Чарльза

Поклонники британской королевской семьи до сих пор смакуют детали семейной жизни принца Чарльза и его первой жены Дианы. Недавно выяснилось, что леди Ди обожала устраивать сюрпризы для мужа, который так и не смог ее полюбить. Как же артистократка удивляла супруга?

1 2 3 ... 12 Принцесса Диана часто устраивала принцу Чарльзу сюрпризы

Не секрет, что супружеская жизнь принца Чарльза и принцессы Дианы не задалась с самого начала. Наследник британского престола не горел желанием жениться на во всех отношениях положительной девушке, к которой ровным счетом не испытывал никаких нежных чувств. Однако родители Чарльза настояли на свадьбе, и следующие десять лет принц и его жена имитировали счастливый брак.

Принц Чарльз не оценил подарок, который ему преподнесла леди Диана на Рождество в 1985 году

Впрочем, для леди Ди все это не было игрой на публику: инсайдеры не раз говорили, что она искренне любила отца своих сыновей. На днях журналисты британских СМИ рассказали о том, какие сюрпризы Диана устраивала для Чарльза и как он к ним относился.

В декабре 1985-го принцесса приготовила особенный подарок для мужа — она станцевала для него на сцене.

На протяжении нескольких недель Диана тайно репетировала номер с известным британским артистом балета Уэйном Слипом. Аристократка готовилась выступить на гала-вечере в Лондонской Королевской опере, приуроченном к Рождеству. Принцесса и танцовщик вышли на сцену под композицию Uptown Girl Билли Джоэла.

Присутствующих на мероприятии впечатлил перформанс, однако старший сын Елизаветы II, ради которого все затевалось, был страшно недоволен.

«Чарльз не понял этого подарка. Диана старалась для мужа. Однако поступок жены его только разочаровал. Принц считал, что она таким образом пытается привлечь внимание к себе. На деле же скромная и застенчивая Диана проявила небывалую смелость, выйдя на сцену с одним из лучших балерунов того времени», — высказался журналист Ричард Кей в документальном фильме Princess Diana: The Woman Inside.

Ради мужа принцесса Диана вышла на сцену Лондонской Королевской оперы



На фото: Джон Траволта и принцесса Диана

Записей этого выступления не существует, поскольку мероприятие было закрытым. Но, по воспоминаниям Уэйна Слипа, публика с замиранием сердца наблюдала за отточенными движениями леди, которая была известна своей любовью к балету и танцам.



«Я сказал ей тогда: ''Вам, между прочим, придется кланяться гостям в королевской ложе''. На что Диана ответила мне: ''Я не буду кланяться ему, ведь он мой муж!''» — приводит слова мистера Слипа газета Express.



Артист также поведал, что леди просила его преподавать ей хореографию. Но сотрудничество не сложилось из-за того, что танцовщик постоянно был на гастролях.