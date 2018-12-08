«Лучше сражайтесь с мужем дома»: Хабиб Нурмагомедов выступил против девушек-бойцов

Недавно российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в пресс-конференции форума Misk Talk в Саудовской Аравии. Во время встречи с болельщиками одна из присутствующих попросила Хабиба дать совет девушкам, которые хотят начать карьеру бойцов. Ответ спортсмена был неоднозначным.
«Для женщин у меня есть очень хороший совет — будьте бойцами внутри своего дома. Лучше сражайтесь с мужем», — цитирует слова Нурмагомедова сайт «Советский спорт».
Многие нашли в словах спортсмена сексистский подтекст. «Разве он не понимает, что женщина способна на большее, чем просто готовить, убирать и рожать детей», «Это совершенно нормально, когда люди выбирают для себя занятие, которое им нравится, и пол не важен», — написали пользователи Твиттера. Однако некоторые отметили, что точка зрения Хабиба обусловлена различием культур.