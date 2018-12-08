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    «Лучше сражайтесь с мужем дома»: Хабиб Нурмагомедов выступил против девушек-бойцов

    08.12.2018
    На днях чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в форуме Misk Talk, который прошел в Саудовской Аравии. Отвечая на вопрос, что бы он посоветовал начинающим женщинам-бойцам, спортсмен порекомендовал им оставаться бойцами дома.

    Недавно российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в пресс-конференции форума Misk Talk в Саудовской Аравии. Во время встречи с болельщиками одна из присутствующих попросила Хабиба дать совет девушкам, которые хотят начать карьеру бойцов. Ответ спортсмена был неоднозначным.

    «Для женщин у меня есть очень хороший совет — будьте бойцами внутри своего дома. Лучше сражайтесь с мужем», — цитирует слова Нурмагомедова сайт «Советский спорт»

    Высказывание Хабиба вызвало бурную реакцию у пользователей Сети.

    Многие нашли в словах спортсмена сексистский подтекст. «Разве он не понимает, что женщина способна на большее, чем просто готовить, убирать и рожать детей», «Это совершенно нормально, когда люди выбирают для себя занятие, которое им нравится, и пол не важен», — написали пользователи Твиттера. Однако некоторые отметили, что точка зрения Хабиба обусловлена различием культур. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Хабиб Нурмагомедов

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Тебя не спросили, что нам делать

    • не могу смотреть женские бои, не женский вид спорта абсолютно. я не сексистка, не исповедую ислам, не принадлежу к восточной культуре, но не могу понять. зачем женщины уродуют себя на корте, чего ради?! ни красоты, ни здоровья в таком виде спорта нет. Совет Хабиба оставаться дома и бить мужа нахожу странным и непоследовательным, если говорить о нормальных уважительных отношениях в семье, мужчина должен быть защитником, хранить красоту женщины, которую взял в жены. и, встречно. ни один мужчина не обязан терпеть побои женщины, если она на такое сподобится. какая- то дичь.

    • Правильно, Хабиб, пусть бабы сражаются с мужьями. Может, тогда из вас всю дурь выбили бы и научили уважать твоими методами.

    • Да кто он такой чтобы умничать иди свою грушу долби умный стал ?

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