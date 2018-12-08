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    «Наука творит чудеса»: 49-летняя Энистон намекнула, что все же задумывается о детях

    08.12.2018
    Дженнифер Энистон неоднократно говорила, что не стремится стать матерью. Судя по всему, актриса изменила свои взгляды. В новом интервью кинозвезда сообщила, что в будущем у нее, вполне возможно, могут появиться дети.

    Журналисты западных СМИ неоднократно приписывали Дженнифер Энистон интересное положение. Стоило звезде «Друзей» набрать пару лишних килограммов, как в таблоидах туда же появлялись подробности ее мнимой беременности. В какой-то момент терпение актрисы лопнуло, и она заявила, что рождение детей не входит в ее планы — мол, Джен и так довольна своей жизнью

    Похоже, после разрыва с Джастином Теру знаменитость пересмотрела свою точку зрения. В интервью американскому Elle кинозвезда намекнула, что совсем не прочь стать мамой.

    «Некоторые люди будто созданы для того, чтобы быть женами и рожать детей. Не уверена, что я вхожу в их число. Впрочем, никто не знает, что ждет меня в будущем в плане семейной жизни. Сегодня наука творит чудеса, и некоторые вещи мы можем делать позже, чем, скажем, в прошлом», — поделилась Энистон с корреспондентом журнала.

    Джен также порассуждала о двух своих браках. Актриса не считает союзы с Брэдом Питтом и Джастином Теру неудачными. Энистон дала понять, что не стала бы продолжать жить с нелюбимым мужчиной только из-за страха остаться одной.    

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Legion-Media, Getty Images, Instagram
    Теги:

    Дженнифер Энистон, Джастин Теру, Брэд Питт

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