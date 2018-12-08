«Наука творит чудеса»: 49-летняя Энистон намекнула, что все же задумывается о детях

Дженнифер Энистон неоднократно говорила, что не стремится стать матерью. Судя по всему, актриса изменила свои взгляды. В новом интервью кинозвезда сообщила, что в будущем у нее, вполне возможно, могут появиться дети.

1 2 3 ... 9 Дженнифер Энистон стала героиней январского номера американского Elle

Журналисты западных СМИ неоднократно приписывали Дженнифер Энистон интересное положение. Стоило звезде «Друзей» набрать пару лишних килограммов, как в таблоидах туда же появлялись подробности ее мнимой беременности. В какой-то момент терпение актрисы лопнуло, и она заявила, что рождение детей не входит в ее планы — мол, Джен и так довольна своей жизнью

Похоже, после разрыва с Джастином Теру знаменитость пересмотрела свою точку зрения. В интервью американскому Elle кинозвезда намекнула, что совсем не прочь стать мамой.

«Некоторые люди будто созданы для того, чтобы быть женами и рожать детей. Не уверена, что я вхожу в их число. Впрочем, никто не знает, что ждет меня в будущем в плане семейной жизни. Сегодня наука творит чудеса, и некоторые вещи мы можем делать позже, чем, скажем, в прошлом», — поделилась Энистон с корреспондентом журнала.



Джен также порассуждала о двух своих браках. Актриса не считает союзы с Брэдом Питтом и Джастином Теру неудачными. Энистон дала понять, что не стала бы продолжать жить с нелюбимым мужчиной только из-за страха остаться одной.