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    Тэйлор Свифт наняла телохранителя, который до боли похож на ее бывшего Тома Хиддлстона

    08.12.2018
    У 28-летней Тэйлор Свифт было много парней, но теперь мы наверняка знаем, какой типаж ей больше всего нравится. В команде певицы появился новый бодигард, который поразительно напоминает одного из ее бывших — британского актера Тома Хиддлстона.
    • Тэйлор Свифт
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      Тэйлор Свифт теперь охраняет мужчина, который очень похож на ее экс-бойфренда
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    О любвеобильности Тэйлор Свифт ходят легенды. До недавнего времени артистка меняла ухажеров как перчатки. Однако вот уже два года она встречается с актером Джо Элвином. Пара старается не привлекать к своим отношения лишнего внимания. Впрочем, всезнающие инсайдеры говорят, что у селебов все очень серьезно и дело семимильными шагами движется к свадьбе.

    До встречи с «тем самым» у Тэйлор был непродолжительный, но очень яркий роман с другим уроженцем Англии — Томом Хиддлстоном. В сентябре 2016-го знаменитости разошлись. Свифт давала понять, что исполнитель роли Локи в «Мстителях» давно забыт. Но многие ее фанаты сомневаются в этом и по сей день.

    К тому же на днях звезду поп-сцены заметили на публике с бойфрендом и телохранителем, который удивительно похож на… Тома Хиддлстона!

    На снимках, которые удалось сделать папарацци, бодигард (как минимум в профиль) выглядит как брат-близнец 37-летнего актера. Интересно, какими критериями руководствуется исполнительница хита I Knew You Were Trouble, выбирая охранников в свою команду? 

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Legion-Media.ru, Getty Images
    Теги:

    Тэйлор Свифт, Том Хиддлстон

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