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    Королевская семья опасается, что активистка Меган Маркл скоро начнет открыто обсуждать политику и острые темы

    08.12.2018
    До помолвки и следующей за ней свадьбы с британским принцем Меган Маркл часто открыто обсуждала происходящее в мире. Теперь же новоиспеченной герцогине запрещено публично выражать свое мнение. Однако королевские инсайдеры полагают, что экс-актриса не сможет долго молчать.

    37-летняя Меган Маркл, как и другие члены правящей семьи Великобритании, обязана соблюдать королевский протокол. Одно из правил гласит: монаршие особы не должны публично говорить о политике и поддерживать какие-либо партии. Все потому, что это может привести к конституционному кризису. Елизавета II и ее родственники уважают предписание и в любой ситуации сохраняют нейтралитет.

    Правда, большинство королевских экспертов сомневаются, что герцогиня Сассекская, которая в прошлом нелестно высказывалась о Дональде Трампе и «Брексите», сможет долго хранить молчание.

    «Меган не боится выражать свое мнение. Ограничения, введенные королевой, не смогут сдержать ее, и это многих беспокоит. Рано или поздно она открыто начнет обсуждать острые вопросы», — уверен английский журналист Роберт Джобсон. Своей точкой зрения он поделился в подкасте издания Evening Standard.

    Меган Маркл, провозгласившая себя феминисткой, еще перед свадьбой с принцем Гарри заявила, что будет и дальше бороться с неравенством. Энтузиазм бывшей актрисы наверняка был по достоинству оценен ее поклонниками. Вот только представители монаршей семьи не должны вмешиваться в столь резонансную тему.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Legion-Media.ru, Getty Images
    Теги:

    Меган Маркл, Принц Гарри, Елизавета II, Камилла Паркер Боулз

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