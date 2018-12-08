Королевская семья опасается, что активистка Меган Маркл скоро начнет открыто обсуждать политику и острые темы

До помолвки и следующей за ней свадьбы с британским принцем Меган Маркл часто открыто обсуждала происходящее в мире. Теперь же новоиспеченной герцогине запрещено публично выражать свое мнение. Однако королевские инсайдеры полагают, что экс-актриса не сможет долго молчать.

1 2 3 ... 8 Меган Маркл всегда открыто обсуждала волнующие ее темы

37-летняя Меган Маркл, как и другие члены правящей семьи Великобритании, обязана соблюдать королевский протокол. Одно из правил гласит: монаршие особы не должны публично говорить о политике и поддерживать какие-либо партии. Все потому, что это может привести к конституционному кризису. Елизавета II и ее родственники уважают предписание и в любой ситуации сохраняют нейтралитет.

Правда, большинство королевских экспертов сомневаются, что герцогиня Сассекская, которая в прошлом нелестно высказывалась о Дональде Трампе и «Брексите», сможет долго хранить молчание.

«Меган не боится выражать свое мнение. Ограничения, введенные королевой, не смогут сдержать ее, и это многих беспокоит. Рано или поздно она открыто начнет обсуждать острые вопросы», — уверен английский журналист Роберт Джобсон. Своей точкой зрения он поделился в подкасте издания Evening Standard.



Меган Маркл, провозгласившая себя феминисткой, еще перед свадьбой с принцем Гарри заявила, что будет и дальше бороться с неравенством. Энтузиазм бывшей актрисы наверняка был по достоинству оценен ее поклонниками. Вот только представители монаршей семьи не должны вмешиваться в столь резонансную тему.