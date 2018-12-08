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    19-летний сын Михаэля Шумахера хочет стать гонщиком «Формулы-1», как и его отец

    08.12.2018
    Сын Михаэля Шумахера, пять лет назад получившего серьезные травмы во время катания на горных лыжах, решил продолжить его дело. 19-летний Мик сейчас является чемпионом «Формулы-3», но уже в ближайшее время планирует перейти в первый класс.

    В декабре 2013 года Михаэль Шумахер чуть не погиб на горнолыжном курорте — он получил серьезную черепно-мозговую травму, после которой, к сожалению, до сих пор не может восстановиться. Родные известного автогонщика теперь редко появляются на публике и не общаются с журналистами.

    Однако на днях 19-летний сын семикратного чемпиона «Формулы-1» по имени Мик прибыл в Санкт-Петербург, где проходит Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации.

    Молодой человек ничего не говорил об отце, но высказался о своих профессиональных амбициях. В настоящее время Мик является чемпионом «Формулы-3», но уверен, что совсем скоро будет выступать уже в другом разряде.

    «Моя цель — попасть в «Формулу-1», и я приближаюсь к своей мечте. Сейчас будет возможность увидеть работу пилотов ближе, я буду внимательно наблюдать и стараться извлекать уроки из своих ошибок», — приводит слова юноши издание Life.ru. Поклонники уверены, что у Мика все получится и он сможет достичь таких же высот в карьере, как и его отец.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/Fotodom.ru
    Теги:

    Михаэль Шумахер

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