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    От Меган Маркл уходит вторая личная помощница

    10.12.2018
    Благодаря недавним новостям из Кенсингтонского дворца слухи о тяжелом характере Меган Маркл еще больше подтвердились. Следом за бывшей личной помощницей супруги принца Гарри Эми Перикл, уволившейся месяц назад, должность ассистентки герцогини решила оставить еще одно доверенное лицо королевы Елизаветы II.

    Всего восемь месяцев назад Меган Маркл стала частью королевской семьи, а от нее собирается уйти уже вторая личная помощница. Месяц назад внезапно уволилась ассистентка герцогини Эми Перикл, проработав с ней всего 6 месяцев. А на днях стало известно об отставке еще одного доверенного лица королевы Елизаветы II, Саманты Коэн. 

    На протяжении 17 лет она была личным секретарем королевы. Весной этого года Саманта была приставлена к Меган Маркл, чтобы обучить ее этикету и помочь освоиться с правилами королевской семьи. Как сообщает британское издание Daily Mail, изначально должность ассистентки Коэн занимала временно, а после свадьбы принца Гарри и Меган она должна была вернуться к своим прежним обязанностям.

    Однако после того как этим летом уволился персональный помощник принца Гарри Эдвард Лейн Фокс, Саманту попросили остаться ассистенткой герцогов Сассекских на постоянной основе. 

    На это предложение Коэн ответила отказом и завила, что планирует покинуть свой пост сразу же после родов Меган Маркл. Как сообщает инсайдер, отставка Саманты станет огромной потерей для всей королевской семьи. Причины, по которым она решила уволиться не сообщаются, однако британские журналисты уверены, что причиной всему стал непростой характер Маркл. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, Legion-Media.ru
    Теги:

    Принц Гарри, Меган Маркл

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Первое фото огонь, так сказать истинное лицо

    • Жуткая бабища)))

    • И почему это никого уже не удивляет? Пустили Дуньку в Европу...

    • Перессорила всех в королевстве, а Гарри на этом фоне выглядит как дурачок и подкаблучник. Она еще себя покажет, когда родит ребенка - везде будет вопить яжемать. Пустили свинью в огород, а теперь не знают, что делать. Толи еще будет...

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