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    Как сегодня живет исполнительница роли Мальвины Татьяна Проценко

    10.12.2018
    Роль Мальвины в фильме «Приключения Буратино» стала первой и единственной в карьере подающей надежды актрисы Татьяны Проценко. Недавно знаменитости исполнилось 50 лет, и российские журналисты узнали, как сложилась ее судьба.

    Татьяна Проценко рано стала всенародной любимицей: в 1975 году в семилетнем возрасте она снялась в картине «Приключения Буратино». После того, как миловидная девочка сыграла Мальвину в популярной сказке, ей стали прочить большое будущее в кино. Однако Татьяна так и осталась актрисой одной роли. В середине 1970-х она упала с велосипеда и получила серьезные травмы, из-за чего ей пришлось провести в больнице полтора месяца. В это время полным ходом шла подготовка к съемкам фильма «Про Красную Шапочку», в которой изначально Проценко, а не Яна Поплавская должна была играть главную героиню.

    В кино после этого Татьяна не стала возвращаться. Она закончила киноведческий факультет ВГИКа.

    Учеба была нелегкой: однокурсники посмеивались над ней из-за прославившей ее киноработы. А потом Проценко вышла замуж в первый раз, но брак был недолгим.

    «Муж, думаю, оказался не готов нести ответственность за семью. Даже когда у нас родилась дочь Анна, он продолжал вести привычный для него образ жизни: друзья, гулянки, девушки. Я долго терпела, потом ушла», — призналась женщина изданию «Собеседник.ru».

    Расставшись с супругом, Татьяна устроилась на новую работу — она стала редактором в одном из российских издательств.

    Там она и познакомилась со своим вторым мужем, актером и журналистом Алексеем Войтюком, который в свое время сыграл Иванушку в сказке «После дождичка в четверг». «Он очень вежливо ухаживал: без напора, совершенно не рисуясь в стремлении понравиться. Вел себя естественно: вот он, какой есть», — поведала Проценко.

    В конце концов знаменитости поженились, и летом 2004-го у них родился сын Владимир. Татьяна решила посвятить себя семье — теперь она занимается домом, пишет стихотворения и даже издала уже несколько сборников. 

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    Текст: Алиса Орехова Фото: PhotoXPress.ru

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Фото с детьми старое, раз мальчик родился в 2004 году? Ему сейчас 14 лет уже, а девочка еще старше. Интересно было бы посмотреть, какие они сейчас.

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