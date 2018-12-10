«Надоели слухи»: Евгений Петросян заинтриговал совместным фото с Ольгой Бузовой

2018 год для российского шоу-бизнеса ознаменовался разводом 73-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко. Супруги прожили в браке 33 года, но все же решили разорвать отношения.
Поговаривают, что разлад в чете юмористов произошел из-за беременности любовницы мужчины. Однако сам Петросян никак не комментирует свою личную жизнь.
Недавно артист по-настоящему удивил своих поклонников. На своей странице в Инстаграме он выложил фотографию, на которой позирует с Ольгой Бузовой, держащей его под руку.
Поклонники юмориста очень заинтересовались, что может связывать знаменитостей. «Не думала, что после развода вы так изменитесь», «Вы ведь ей в дедушки годитесь», — написали негодующие фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Однако оказалось, что мужчина всего лишь пошутил. На своей странице Ольга Бузова рассказала, что вместе с Петросяном она готовит совместный номер для «Голубого огонька». «Мы сделали самую необычную коллаборацию. Такого от нас не ожидает никто», — заинтриговала девушка. Похоже, нам всем придется дождаться новогодней ночи, чтобы узнать все подробности.