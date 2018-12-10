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    «Надоели слухи»: Евгений Петросян заинтриговал совместным фото с Ольгой Бузовой

    10.12.2018
    В последнее время в Сети активно обсуждается жизнь Евгения Петросяна. На днях он подогрел интерес к собственной персоне, опубликовав снимок с Ольгой Бузовой.

    2018 год для российского шоу-бизнеса ознаменовался разводом 73-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко. Супруги прожили в браке 33 года, но все же решили разорвать отношения.

    Поговаривают, что разлад в чете юмористов произошел из-за беременности любовницы мужчины. Однако сам Петросян никак не комментирует свою личную жизнь. 

    Недавно артист по-настоящему удивил своих поклонников. На своей странице в Инстаграме он выложил фотографию, на которой позирует с Ольгой Бузовой, держащей его под руку.

    «Надоели слухи! Публикую все, как есть», — подписал снимок Петросян, обещая раскрыть все подробности в новогоднем шоу на телеканале «Россия-1». 

    Поклонники юмориста очень заинтересовались, что может связывать знаменитостей. «Не думала, что после развода вы так изменитесь», «Вы ведь ей в дедушки годитесь», — написали негодующие фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).

    Однако оказалось, что мужчина всего лишь пошутил. На своей странице Ольга Бузова рассказала, что вместе с Петросяном она готовит совместный номер для «Голубого огонька». «Мы сделали самую необычную коллаборацию. Такого от нас не ожидает никто», — заинтриговала девушка. Похоже, нам всем придется дождаться новогодней ночи, чтобы узнать все подробности.

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    Текст: Александра Борисова Фото: Instagram
    Теги:

    Все о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна, Евгений Петросян, Елена Степаненко, Ольга Бузова

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