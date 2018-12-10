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    Подписчики оценили Елену Подкаминскую в образе Коко Шанель

    10.12.2018
    Недавно 39-летняя Елена Подкаминская примерила образ знаменитой Коко Шанель. Поклонники актрисы были приятно удивлены таким перевоплощением. 

    Поклонники Елены Подкаминской привыкли видеть ее в нежном образе: легкие платья, уютные свитеры, объемные локоны и минимум макияжа. Однако недавно актриса всех удивила, преобразившись в Коко Шанель. 

    На днях Елена поделилась в своем Инстаграме фото, на котором актриса предстает в черном жакете, шляпке и с довольно строгим макияжем. Подкаминская подписала кадр цитатой самой Шанель и поставила хэштег #образмечты. 

    Впрочем, новое амплуа понравилось не только самой актрисе. Многие подписчики Елены отметили ее схожесть с Коко Шанель и подчеркнули, что Подкаминской очень идет эта «серьезная роль». «Какой стиль! Красавица!», «И не узнать так сразу», «По выразительности и проникновенности взгляда вы на нее очень похожи», — написали фолловеры под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены)

    Вы согласны, что Подкаминская похожа на Шанель? 

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Instagram
    Теги:

    Елена Подкаминская

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