Поклонники Елены Подкаминской привыкли видеть ее в нежном образе: легкие платья, уютные свитеры, объемные локоны и минимум макияжа. Однако недавно актриса всех удивила, преобразившись в Коко Шанель.
На днях Елена поделилась в своем Инстаграме фото, на котором актриса предстает в черном жакете, шляпке и с довольно строгим макияжем. Подкаминская подписала кадр цитатой самой Шанель и поставила хэштег #образмечты.
Впрочем, новое амплуа понравилось не только самой актрисе. Многие подписчики Елены отметили ее схожесть с Коко Шанель и подчеркнули, что Подкаминской очень идет эта «серьезная роль». «Какой стиль! Красавица!», «И не узнать так сразу», «По выразительности и проникновенности взгляда вы на нее очень похожи», — написали фолловеры под фото (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Вы согласны, что Подкаминская похожа на Шанель?
Подписчики оценили Елену Подкаминскую в образе Коко Шанель
Поклонники Елены Подкаминской привыкли видеть ее в нежном образе: легкие платья, уютные свитеры, объемные локоны и минимум макияжа. Однако недавно актриса всех удивила, преобразившись в Коко Шанель.
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