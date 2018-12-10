Елена Беркова развелась с четвертым мужем

Бывшая звезда фильмов для взрослых Елена Беркова снова свободна! Девушка развелась со своим четвертым мужем, брак с которым продлился чуть больше года.

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К своим годам 33-летняя Елена Беркова много чего успела попробовать — от съемок в телевизионных проектах и сольной карьеры до нарушения закона и участия в фильмах для взрослых. Большой опыт Елена имеет и в отношениях с противоположным полом — девушка успела официально побывать замужем четыре раза!

Все браки знаменитости длились не дольше нескольких лет, и последний не стал исключением.

В июне 2017 года Беркова вышла замуж за 42-летнего актера Андрея Стоянова. Кажется, девушка была по-настоящему влюблена — она часто делилась счастливыми совместными снимками в Инстаграме и рассказывала о достоинствах своего избранника.



В отличие от Елены, Андрей до этого не решался на брак. По словам Стоянова, возможно именно из-за того, что он такой закоренелый холостяк, у них с Берковой не получилось сохранить семью. «Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек. Видит бог, я очень старался! Но не потянул», — поведал мужчина в интервью «СтарХит».