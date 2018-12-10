Японской принцессе, которую сравнивают с Дианой, исполнилось 55 лет

Принцесса Масако, которую западная пресса прозвала «японской Дианой», на протяжении многих лет лечится от депрессии. Ее жизнь сначала была похожа на сказку: наследный принц Нарухито влюбился в Масако Овада с первого взгляда. После долгих раздумий девушка согласилась выйти за него замуж — она получила титул, богатство и народную любовь.
Кроме того, в прессе Масако начали критиковать из-за излишней расточительности и неумения вести себя на публике.
В СМИ писали, что принцесса стала «заложницей Хризантемового трона»: она таяла на глазах, с каждым выходом в свет ее знаменитая открытая улыбка становилась все более натянутой и неестественной. Вскоре выяснилось, что Масако страдает от тяжелой депрессии.
Несколько лет принцесса почти не появлялась на официальных мероприятиях, и супругу пришлось открыто заговорить о ее психическом расстройстве. Она начала лечение, когда стало понятно, что ее депрессия передалась дочери: по некоторым данным, у принцессы Айко обнаружили расстройство пищевого поведения.
На днях Масако исполнилось 55 лет: в честь этого события она сделала официальное заявление, в котором призналась, что успешно борется с болезнью и что чувствует себя намного лучше.
Думается, это сообщение должно было успокоить народ, ведь в апреле следующего года Нарухито станет императором вместо своего 84-летнего отца, который собирается в отставку. Масако, следовательно, станет императрицей.
«Думая о будущем, я не чувствую уверенности в том, что могу послужить народу. Однако я сделаю, все, что от меня зависит, чтобы внести свой вклад во всеобщее счастье», — заявила Масако. Судя по всему, принцесса отнеслась ответственно к своей будущей роли.