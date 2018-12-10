Японской принцессе, которую сравнивают с Дианой, исполнилось 55 лет

Принцесса Масако, которую называют «пленницей Хризантемового трона», недавно отметила 55-летие. Будущая императрица Японии призналась, что все еще лечится от депрессии.

Принцесса Масако, которую западная пресса прозвала «японской Дианой», на протяжении многих лет лечится от депрессии. Ее жизнь сначала была похожа на сказку: наследный принц Нарухито влюбился в Масако Овада с первого взгляда. После долгих раздумий девушка согласилась выйти за него замуж — она получила титул, богатство и народную любовь.



Однако дальше события развивались совсем не по сказочному сценарию. Принцесса так и не смогла подарить мужу сына (у супругов родилась дочь — принцесса Айко). Между тем, в Японии императорский титул передается только наследникам мужского пола.

Кроме того, в прессе Масако начали критиковать из-за излишней расточительности и неумения вести себя на публике.



В СМИ писали, что принцесса стала «заложницей Хризантемового трона»: она таяла на глазах, с каждым выходом в свет ее знаменитая открытая улыбка становилась все более натянутой и неестественной. Вскоре выяснилось, что Масако страдает от тяжелой депрессии.



Несколько лет принцесса почти не появлялась на официальных мероприятиях, и супругу пришлось открыто заговорить о ее психическом расстройстве. Она начала лечение, когда стало понятно, что ее депрессия передалась дочери: по некоторым данным, у принцессы Айко обнаружили расстройство пищевого поведения.



На днях Масако исполнилось 55 лет: в честь этого события она сделала официальное заявление, в котором призналась, что успешно борется с болезнью и что чувствует себя намного лучше.



Думается, это сообщение должно было успокоить народ, ведь в апреле следующего года Нарухито станет императором вместо своего 84-летнего отца, который собирается в отставку. Масако, следовательно, станет императрицей.



«Думая о будущем, я не чувствую уверенности в том, что могу послужить народу. Однако я сделаю, все, что от меня зависит, чтобы внести свой вклад во всеобщее счастье», — заявила Масако. Судя по всему, принцесса отнеслась ответственно к своей будущей роли.

