Ольга Бузова очень хочет стать мамой, но пока нянчится только с куклами

32-летняя Ольга Бузова стала настоящей звездой и, по ее словам, теперь в жизни ей не достает только одного — простого женского счастья: стать любимой женой и родить детей.



1 2 3 4 5 6 7 Ольга Бузова и ее игрушечный малыш

Не так давно Ольга Бузова заговорила о детях. В интервью программе «Центральное телевидение» она сообщила, когда собирается стать мамой: «Если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то усыновлю или удочерю ребенка».



У Ольги в запасе есть еще два года (в конце января ей исполнится 33), однако, как уверены интернет-пользователи, она уже готова к появлению малыша. Такой вывод они сделали, посмотрев, как знаменитость нянчится с… куклой.



На днях сразу нескольким звездным Инстаграм-блогерам, в число которых входит и исполнительница хиты «Мало половин», прислали для рекламы куклу, напоминающую младенца. Фолловеры Бузовой обратили внимание на то, как нежно она держит крошечные пальчики игрушечного ребенка и как бережно кладет на руку, чтобы покормить из бутылочки.

