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    Ольга Бузова очень хочет стать мамой, но пока нянчится только с куклами

    11.12.2018
    32-летняя Ольга Бузова стала настоящей звездой и, по ее словам, теперь в жизни ей не достает только одного — простого женского счастья: стать любимой женой и родить детей. 

    Не так давно Ольга Бузова заговорила о детях. В интервью программе «Центральное телевидение» она сообщила, когда собирается стать мамой: «Если до 35 лет я не рожу от любимого мужчины, то усыновлю или удочерю ребенка».

    У Ольги в запасе есть еще два года (в конце января ей исполнится 33), однако, как уверены интернет-пользователи, она уже готова к появлению малыша. Такой вывод они сделали, посмотрев, как знаменитость нянчится с… куклой.

    На днях сразу нескольким звездным Инстаграм-блогерам, в число которых входит и исполнительница хиты «Мало половин», прислали для рекламы куклу, напоминающую младенца. Фолловеры Бузовой обратили внимание на то, как нежно она держит крошечные пальчики игрушечного ребенка и как бережно кладет на руку, чтобы покормить из бутылочки.  

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    Текст: Алена Петровская Фото: Instagram
    Теги:

    Ольга Бузова

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • К игрушечному ребенку еще игрушечного мужчину и все будет гуд.

    • ОМГ!😕

    • Очередная игра на камеру: нужно же отходить от образа "брошенки" к образу "мечтающая о любви и детях". Оля слишком любит себя и славу, чтобы все ее обожали. Не будет она нянчиться- после родов тут же рванет на сцену, а ребенка на нянь бросит.

    • Молодец. Прокатываться лучше кукол. Дети подальше от камер будут

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