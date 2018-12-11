Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Кто станет «Человеком года»? Меган Маркл соревнуется с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

    11.12.2018
    О 37-летней Меган Маркл, ставшей женой принц Гарри, в 2018-м говорили буквально каждый день. Неудивительно, что экс-актриса, а ныне герцогиня Сассекская оказалась в списке претендентов на звание «Человека года» по мнению журнала The Time. Впрочем, далеко не все этому рады. 
    • Меган Маркл
      1 2 3 4 5 6 7
      Американский журнал The Time включил имя Меган Маркл в список кандидатов на звание «Человека года»
      Смотреть галерею

    Уже более 90 лет одно из самых влиятельных изданий в мире — журнал The Time — называет «Человека года». Победителем становится персона (или группа людей), которая повлияла на мировые события. В 2017-м награда досталась женщинам, рассказавшим о сексуальных домогательствах. Среди них были актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, сотрудница компании Uber Сьюзан Фаулер.

    В этом году в шорт-лист премии попали президент России Владимир Путин (он уже становился «Человеком года» в 2007-м), президент Америки Дональд Трамп, журналист Джамаль Хашогг (его убийство осенью этого года в консульстве ОАЭ вызвало большой резонанс), режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, профессор психологии Кристин Блейзи Форд (обвинившая в сексуальном насилии кандидата на пост члена Верховного суда Бретта Кавано), активисты движения March for Our Lives и семьи мигрантов, разделенные на государственной границе между Мексикой и США.

    Еще одной претенденткой на звание «Человека года» стала Меган Маркл. Куда же без нее! Несмотря на огромный интерес к членам британской королевской семьи, интернет-пользователи возмущены тем, что экс-актриса, вышедшая замуж за принца, вообще оказалась в данной номинации. Мол, что такого она сделала? Ровно то же, что и Уоллис Симпсон, которая получила эту награду в 1936 году, — заставила весь мир говорить о себе. А кому бы вы отдали свой голос? 

    Перейти к обсуждению


    Текст: Алена Петровская Фото: Getty Images, Legion-media.ru
    Теги:

    Дональд Трамп, Владимир Путин, Меган Маркл

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 194

    Новое за неделю

    14 новых тем

    Популярное за неделю

    13 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.