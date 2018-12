Кто станет «Человеком года»? Меган Маркл соревнуется с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

О 37-летней Меган Маркл, ставшей женой принц Гарри, в 2018-м говорили буквально каждый день . Неудивительно, что экс-актриса, а ныне герцогиня Сассекская оказалась в списке претендентов на звание «Человека года» по мнению журнала The Time. Впрочем, далеко не все этому рады.

1 2 3 4 5 6 7 Американский журнал The Time включил имя Меган Маркл в список кандидатов на звание «Человека года»

Уже более 90 лет одно из самых влиятельных изданий в мире — журнал The Time — называет «Человека года». Победителем становится персона (или группа людей), которая повлияла на мировые события. В 2017-м награда досталась женщинам, рассказавшим о сексуальных домогательствах. Среди них были актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, сотрудница компании Uber Сьюзан Фаулер.



В этом году в шорт-лист премии попали президент России Владимир Путин (он уже становился «Человеком года» в 2007-м), президент Америки Дональд Трамп, журналист Джамаль Хашогг (его убийство осенью этого года в консульстве ОАЭ вызвало большой резонанс), режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, профессор психологии Кристин Блейзи Форд (обвинившая в сексуальном насилии кандидата на пост члена Верховного суда Бретта Кавано), активисты движения March for Our Lives и семьи мигрантов, разделенные на государственной границе между Мексикой и США.



Еще одной претенденткой на звание «Человека года» стала Меган Маркл. Куда же без нее! Несмотря на огромный интерес к членам британской королевской семьи, интернет-пользователи возмущены тем, что экс-актриса, вышедшая замуж за принца, вообще оказалась в данной номинации. Мол, что такого она сделала? Ровно то же, что и Уоллис Симпсон, которая получила эту награду в 1936 году, — заставила весь мир говорить о себе. А кому бы вы отдали свой голос?