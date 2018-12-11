«Сам в куртке и шапке, а она с голыми ногами»: подписчики раскритиковали новую фотосессию Антона Гусева и Виктории Романец

На днях Виктория Романец и ее супруг Антон Гусев снялись в предновогодней фотосессии. Как только звезды телестройки получили готовые кадры, они сразу же поделились ими со своими фолловерами в Инстаграме. Снимки получились красивыми, однако подписчики обратили внимание совсем не на их качество.
На кадрах, сделанных в лесу, видно, как Антон и Вика позируют рядом с оленями.
Подписчикам такой подход к фотосессии не понравился, и они сочли ее непродуманной.
«Сам-то в шапке, варежках меховых и куртке», «Антон-то одетый, ему тепло, а жене и так пойдет», «Сам в куртке и шапке, а она с голыми ногами», «Как-то нечестно продумано. Вика замерзла, а Антону видимо жарко было», — писали многочисленные пользователи. Впрочем, сами влюбленные, похоже, вполне остались довольны тем, как провели день, так что оставили комментарии подписчиков без ответа.