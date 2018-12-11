«Сам в куртке и шапке, а она с голыми ногами»: подписчики раскритиковали новую фотосессию Антона Гусева и Виктории Романец

Антон Гусев и Виктория Романец регулярно делятся с подписчиками кадрами с новых фотосессий. Экс-участникам «Дома-2» нравится примерять различные образы и позировать на камеру. Однако очередная порция их снимков вызвала шквал критики со стороны подписчиков.

1 2 3 ... 8 Подписчики раскритиковали снимки с новой фотосессии Виктории Романец и Антона Гусева

На днях Виктория Романец и ее супруг Антон Гусев снялись в предновогодней фотосессии. Как только звезды телестройки получили готовые кадры, они сразу же поделились ими со своими фолловерами в Инстаграме. Снимки получились красивыми, однако подписчики обратили внимание совсем не на их качество.



На кадрах, сделанных в лесу, видно, как Антон и Вика позируют рядом с оленями.

При этом Гусев надел теплую куртку, варежки и шапку, а вот на его жене было одно лишь короткое платье.

Подписчикам такой подход к фотосессии не понравился, и они сочли ее непродуманной.



«Сам-то в шапке, варежках меховых и куртке», «Антон-то одетый, ему тепло, а жене и так пойдет», «Сам в куртке и шапке, а она с голыми ногами», «Как-то нечестно продумано. Вика замерзла, а Антону видимо жарко было», — писали многочисленные пользователи. Впрочем, сами влюбленные, похоже, вполне остались довольны тем, как провели день, так что оставили комментарии подписчиков без ответа.