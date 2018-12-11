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    «Сам в куртке и шапке, а она с голыми ногами»: подписчики раскритиковали новую фотосессию Антона Гусева и Виктории Романец

    11.12.2018
    Антон Гусев и Виктория Романец регулярно делятся с подписчиками кадрами с новых фотосессий. Экс-участникам «Дома-2» нравится примерять различные образы и позировать на камеру. Однако очередная порция их снимков вызвала шквал критики со стороны подписчиков.
    • Антон Гусев, Виктория Романец
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      Подписчики раскритиковали снимки с новой фотосессии Виктории Романец и Антона Гусева
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    На днях Виктория Романец и ее супруг Антон Гусев снялись в предновогодней фотосессии. Как только звезды телестройки получили готовые кадры, они сразу же поделились ими со своими фолловерами в Инстаграме. Снимки получились красивыми, однако подписчики обратили внимание совсем не на их качество.

    На кадрах, сделанных в лесу, видно, как Антон и Вика позируют рядом с оленями.

    При этом Гусев надел теплую куртку, варежки и шапку, а вот на его жене было одно лишь короткое платье.

    Подписчикам такой подход к фотосессии не понравился, и они сочли ее непродуманной.

    «Сам-то в шапке, варежках меховых и куртке», «Антон-то одетый, ему тепло, а жене и так пойдет», «Сам в куртке и шапке, а она с голыми ногами», «Как-то нечестно продумано. Вика замерзла, а Антону видимо жарко было», — писали многочисленные пользователи. Впрочем, сами влюбленные, похоже, вполне остались довольны тем, как провели день, так что оставили комментарии подписчиков без ответа.

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: @filkaa, @staskhara/Instagram
    Теги:

    Антон Гусев, Виктория Романец

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Мужик чтоли заставил ее обнажиться? Такие предьявы. У кого сколько мозгов тот так и одевается.

    • Как же неприятно смотреть на мужика с таким градусом самолюбования

    • Как же неприятно смотреть а мужика с таким градусом самолюбования

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