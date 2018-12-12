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    Бари Алибасов пытается помирить супругу Лидию Федосееву-Шукшину с ее семьей

    12.12.2018
    Бари Алибасов дал интервью одному из телеканалов, в котором рассказал, что после свадьбы с Лидией Федосеевой-Шукшиной стал своего рода «дипломатом», который пытается примирить новоиспеченную супругу с ее дочерьми.
    • Бари Алибасов
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      Бари Алибасов хочет помирить свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину с ее детьми
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    Месяц назад Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились. Пара скрывала свадьбу от многих людей, в числе которых были даже близкие друзья. Сейчас влюбленные охотно делятся подробностями своей личной жизни. Как оказалось, сразу после свадьбы Бари и Лидия стали решать проблемы, которые связаны с непростыми отношениями внутри семьи Шукшиных. Так, продюсер группы «На-На» пытается помирить супругу и ее трех дочерей.

    В интервью Лидия Николаевна не раз говорила о сложностях в общении со своими детьми.

    Так, со старшей дочерью Анастасией Ворониной-Франсишку артистка не общалась на протяжении нескольких лет. Младшая же дочка актрисы Ольга Шукшина обижена на маму из-за квартирного вопроса. По мнению Бари, все проблемы его супруги возникают вследствие чрезмерной родительской любви, из-за которой она позволяет себя «обворовывать».

    «Мы наладили отношения с Машей, а сейчас работаем над тем, чтобы навести мосты с Олей и Анастасией», — рассказал продюсер в эфире программы «Пусть говорят». Алибасов также заявил, что готов сделать все, лишь бы примирить враждующие стороны. «У меня уже получается, ведь мы с Машей продумали стратегию, как собрать всех на улице Бочкова и сыграть большую свадьбу», — подытожил продюсер поп-группы «На-На».

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    Текст: Белла Аллахвердиева Фото: Instagram, Persona Stars, Прокофьев Вячеслав/ТАСС
    Теги:

    Бари Алибасов, Лидия Федосеева-Шукшина, Мария Шукшина

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • Не понимаю, вот зачем они поженились??? В таком возрасте были бы вместе, если действительно любят друг друга .. особенно не понимаю, Бари это зачем??

    • А что за дискриминация по возрасту? Они любят друг друга и, чтобы Вы знали, жениться можно в любом возрасте. Хоть в 90. Почему нет? Они кого то убили или что то своровали? ПОЧЕМУ НЕТ?
      О себе подумайте в первую очередь. Если замужем, то почему? Или если не замужем, то почему? Вот и у них свои причины. И у них получше, чем у некоторых.

    • Woman, проверьте информацию, на ваших фото нет старшей дочери Шукшиной - Анастасии!

    • Да, у Федосеевой-Шукшиной 3 дочери, но на втором фото в центе её внучка! Дорогой Woman, откройте вакансию редактора, я б справилась!)))

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