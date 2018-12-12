Бари Алибасов пытается помирить супругу Лидию Федосееву-Шукшину с ее семьей

Бари Алибасов дал интервью одному из телеканалов, в котором рассказал, что после свадьбы с Лидией Федосеевой-Шукшиной стал своего рода «дипломатом», который пытается примирить новоиспеченную супругу с ее дочерьми.

1 2 3 ... 8 Бари Алибасов хочет помирить свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину с ее детьми

Месяц назад Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились. Пара скрывала свадьбу от многих людей, в числе которых были даже близкие друзья. Сейчас влюбленные охотно делятся подробностями своей личной жизни. Как оказалось, сразу после свадьбы Бари и Лидия стали решать проблемы, которые связаны с непростыми отношениями внутри семьи Шукшиных. Так, продюсер группы «На-На» пытается помирить супругу и ее трех дочерей.

В интервью Лидия Николаевна не раз говорила о сложностях в общении со своими детьми.

Так, со старшей дочерью Анастасией Ворониной-Франсишку артистка не общалась на протяжении нескольких лет. Младшая же дочка актрисы Ольга Шукшина обижена на маму из-за квартирного вопроса. По мнению Бари, все проблемы его супруги возникают вследствие чрезмерной родительской любви, из-за которой она позволяет себя «обворовывать».



«Мы наладили отношения с Машей, а сейчас работаем над тем, чтобы навести мосты с Олей и Анастасией», — рассказал продюсер в эфире программы «Пусть говорят». Алибасов также заявил, что готов сделать все, лишь бы примирить враждующие стороны. «У меня уже получается, ведь мы с Машей продумали стратегию, как собрать всех на улице Бочкова и сыграть большую свадьбу», — подытожил продюсер поп-группы «На-На».