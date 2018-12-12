В новом клипе группа Serebro сделала пародию на футболистов Кокорина и Мамаева, рэперов Face и Элджея и других звезд

На днях группа Serebro выпустила видео на новый трек «Пятница». В клипе показана пародия на ряд российских знаменитостей, среди которых футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, исполнители Элджей и Face и другие.



В ноябре стало известно, что в 2019 году группа Serebro полностью обновит состав. Напоследок нынешние солистки решили удивить поклонников, представив песню, несвойственную их стилю. Ольга Серябкина написала рэп-трек под названием «Пятница», а на днях девушки презентовали к нему клип. Видео представляет собой пародию на недавние скандалы, а также некоторых артистов российского шоу-бизнеса.

Так, «досталось» Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, находящихся сейчас под арестом за избиение троих человек.

В клипе воспроизведена ситуация, произошедшая в октябре. Актеры, играющие футболистов, сидят в питейном заведении. По их лицам видно, что они недовольны своим соседом — мужчиной, напоминающим Дениса Пака, который в реальной жизни пострадал от рук спортсменов. Тем не менее в ролике все заканчивается благополучно: в момент, когда Павел и Александр уже собираются атаковать «врага», солистки Serebro их останавливают.

В клипе также можно увидеть персонажа, похожего на Элджея, которого группа высмеяла за любовь к белым линзам. А двойника рэпера Face девушки и вовсе обрили налысо.



Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на данное видео, однако равнодушных не осталось. Некоторые посчитали клип неэтичным, но большинство сочли пародию довольно забавной и на злобу дня.