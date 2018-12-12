Поклонники королевской семьи считают, что Меган Маркл не понимает британского юмора

Чтобы соответствовать британской королевской семье, Меган Маркл изучала с преподавателем этикет. Как выяснилось, герцогине Сассекской было бы неплохо еще взять уроки британского юмора.

1 2 3 ... 9 Британцы считают, что Меган Маркл не понимает их юмора

Каждый год члены британской монаршей семьи посещают традиционное благотворительное шоу Royal Variety Performance. В этом году концерт впервые посмотрела супруга принца Гарри Меган Маркл. Обычно на нем выступают музыканты, танцоры, фокусники и комики.



Многие поклонники королевской семьи, смотревшие шоу, заметили, что герцогиня Сассекская была озадачена шутками британских юмористов. Во время выступления стендапера Грега Дэйвиса Меган сидела с вымученной улыбкой, явно не понимая острот комика, в то время как принц Гарри заливался смехом.



Однако британцы не осудили Маркл за то, что она не может оценить их юмор, а лишь посочувствовали. Только представьте, герцогине пришлось терпеть шутки, которые она не понимает, целых 3 часа.