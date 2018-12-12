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    Поклонники королевской семьи считают, что Меган Маркл не понимает британского юмора

    12.12.2018
    Чтобы соответствовать британской королевской семье, Меган Маркл изучала с преподавателем этикет. Как выяснилось, герцогине Сассекской было бы неплохо еще взять уроки британского юмора.   

    Каждый год члены британской монаршей семьи посещают традиционное благотворительное шоу Royal Variety Performance. В этом году концерт впервые посмотрела супруга принца Гарри Меган Маркл. Обычно на нем выступают музыканты, танцоры, фокусники и комики. 

    Многие поклонники королевской семьи, смотревшие шоу, заметили, что герцогиня Сассекская была озадачена шутками британских юмористов. Во время выступления стендапера Грега Дэйвиса Меган сидела с вымученной улыбкой, явно не понимая острот комика, в то время как принц Гарри заливался смехом. 

    Однако британцы не осудили Маркл за то, что она не может оценить их юмор, а лишь посочувствовали. Только представьте, герцогине пришлось терпеть шутки, которые она не понимает, целых 3 часа.  

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Меган Маркл, Принц Гарри

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Её интеллекта хватает только на низкопробные американские комедии. Другой уровень ей непонятен, там думать надо.

    • Смотрела я как-то сериал, где она снималась. Она вообще там не играет, совершенно невыразительная роль, где за 40 минут серии ее сериальное время от силы 5 минут

    • Британский юмор в принципе штука довольно специфичная.Тут дело не в том,что думать надо.Все островные государства странноваты в этом плане.

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