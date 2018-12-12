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    Павел и Мария Погребняк заинтриговали поклонников, объявив, что готовятся к «четвертой свадьбе»

    12.12.2018
    Недавно Мария Погребняк заявила, что они с мужем готовятся к четвертой свадьбе. Поклонники пары пытаются разгадать, что бы это могло значить. 

    Недавно Мария Погребняк поделилась в своем Инстаграме свадебным фото со своим мужем Павлом. «Мы готовимся к четвертой свадьбе», — подписала кадр модель. Поклонники тут же стали гадать, что означает эта фраза Марии. 

    Подписчики высказали много предположений: одни посчитали, что пара решила обвенчаться, другие — что супруги ждут четвертого ребенка.

    Однако большинство посчитало, что Павел и Мария решили назвать «свадьбой» четвертую годовщину своего бракосочетания.  

    На недоуменные вопросы фолловеров, зачем им столько свадеб, Погребняк пошутила, что это «привычка жениться». Кроме того, Мария призналась, что событие, которое она называет «четвертой свадьбой», состоится на Мальдивах.

    Что имела в виду Мария Погребняк?  

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    Текст: Мария Точилкина Фото: Instagram
    Теги:

    Мария Погребняк, Павел Погребняк

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Ну что бы это не значило, у нас есть свои дела и проблемы, сидеть и думать о них. Что в их голове. Одна сидит не работает, другая сабой не налюбуется , третья 40+ девочку из себя выжимает. Смешные ей богу.

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