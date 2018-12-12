Павел и Мария Погребняк заинтриговали поклонников, объявив, что готовятся к «четвертой свадьбе»

Недавно Мария Погребняк поделилась в своем Инстаграме свадебным фото со своим мужем Павлом. «Мы готовимся к четвертой свадьбе», — подписала кадр модель. Поклонники тут же стали гадать, что означает эта фраза Марии.
Подписчики высказали много предположений: одни посчитали, что пара решила обвенчаться, другие — что супруги ждут четвертого ребенка.
На недоуменные вопросы фолловеров, зачем им столько свадеб, Погребняк пошутила, что это «привычка жениться». Кроме того, Мария призналась, что событие, которое она называет «четвертой свадьбой», состоится на Мальдивах.
Что имела в виду Мария Погребняк?